عرضه انواع ميلگرد به بورس فلزات رونق داد

به گزارش خبرگزاري مهر، در معاملات امروز بورس فلزات تهران 18 هزار و 540 تن ميلگرد عرضه شده دربرابر 27 هزار و 620 تن تقاضا قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش، تمام 300 تن آلومينيوم عرضه شده در بورس فلزات به ارزش چهار ميليارد و64 ميليون و 360 هزار ريال معامله شد.

امروز بيش از18 هزار تن مصولات آلومينيومي و فولادي در بورس عرضه شد که 15 هزار و 640 تن از آن به ارزش 45 ميلياردو 564 ميليون و 760 هزارريال به فروش رسيد.

امروز در بورس فلزات فلز مس معامله نشد.