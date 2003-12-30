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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۴۱

امروز

عرضه انواع ميلگرد به بورس فلزات رونق داد

در پايان معاملات امروز بورس فلزات تهران بيش از 15 هزار تن انواع ميلگرد به ارزش 41 ميلياردو 500 ميليون و 400 هزار ريال معامله شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در معاملات امروز بورس فلزات تهران 18 هزار و 540 تن ميلگرد عرضه شده  دربرابر 27 هزار و 620 تن تقاضا قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، تمام 300 تن آلومينيوم عرضه شده در بورس فلزات به ارزش چهار ميليارد و64 ميليون و 360 هزار ريال معامله شد.
امروز بيش از18 هزار تن مصولات آلومينيومي و فولادي در بورس عرضه شد که 15 هزار و 640 تن از آن به ارزش 45 ميلياردو 564 ميليون و 760 هزارريال به فروش رسيد.
امروز در بورس فلزات فلز مس معامله نشد. 

کد مطلب 48354

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