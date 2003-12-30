عرضه انواع ميلگرد به بورس فلزات رونق داد

به گزارش خبرگزاري مهر، در معاملات امروز بورس فلزات تهران 18 هزار و 540 تن ميلگرد عرضه شده دربرابر 27 هزار و 620 تن تقاضا قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، تمام 300 تن آلومينيوم عرضه شده در بورس فلزات به ارزش چهار ميليارد و64 ميليون و 360 هزار ريال معامله شد.
امروز بيش از18 هزار تن مصولات آلومينيومي و فولادي در بورس عرضه شد که 15 هزار و 640 تن از آن به ارزش 45 ميلياردو 564 ميليون و 760 هزارريال به فروش رسيد.
امروز در بورس فلزات فلز مس معامله نشد.
در پايان معاملات امروز بورس فلزات تهران بيش از 15 هزار تن انواع ميلگرد به ارزش 41 ميلياردو 500 ميليون و 400 هزار ريال معامله شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در معاملات امروز بورس فلزات تهران 18 هزار و 540 تن ميلگرد عرضه شده دربرابر 27 هزار و 620 تن تقاضا قرار گرفت.
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