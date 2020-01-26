برگزاری همایش «بررسی نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره)»

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «بررسی نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره)» به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سال تدریس ولایت فقیه توسط حضرت امام خمینی (ره) در حوزه علمیه نجف، به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

در این همایش که با حضور جمعی از شاگردان حضرت امام (ره) برگزار می‌شود، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد «نماینده ولی فقیه در استان اصفهان»، حجج اسلام والمسلمین محمدحسن اختری «مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشورا» و محمدحسن رحیمیان «تولید مسجد مقدس جمکران» به سخنرانی خواهند پرداخت.

این همایش پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۸، ساعت ۹ تا ۱۲ در قم، چهارراه شهدا، ابتدای خیابان معلم، سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.