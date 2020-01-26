به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتینژاد در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر امور خارجه گفت: آقای ظریف! در مصاحبههای خود دقت کنید شأن ملت رعایت شود. مواضع منفعلانه، پیامدی جز تشدید مواضع ضد ایرانی رئیسجمهور آمریکا ندارد.
وی تأکید کرد: پاسخ دندانشکن دهید تا اظهارات شما منجر به محاسبه غلط از طرف رئیسجمهور آمریکا نشود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس همچنین خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان شد و گفت: اقشار کمبرخوردار جامعه از یارانه معیشتی برخوردار نیستند؛ این مشکل را حل کنید.
ساداتی نژاد گفت: رتبهبندی معلمان به شکل سیستم «صدقهای» اجرا میشود؛ وزیر آموزش و پرورش این مشکل را حل کند.
وی در پایان در تذکری به رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: علیرغم مصوبه مجلس، بانکها در محاسبه تسهیلات، ربح مرکب را محاسبه میکنند که این امر منجر به نابودی تولید میشود.
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