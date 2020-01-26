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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۵

ساداتی‌نژاد در تذکر شفاهی:

آقای ظریف! در مصاحبه‌های خود دقت کنید تا شأن مردم رعایت شود

آقای ظریف! در مصاحبه‌های خود دقت کنید تا شأن مردم رعایت شود

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی از انفعال وزیر امور خارجه انتقاد کرد و گفت: آقای ظریف! در مصاحبه‌های خود دقت کنید شأن ملت رعایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی‌نژاد در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر امور خارجه گفت: آقای ظریف! در مصاحبه‌های خود دقت کنید شأن ملت رعایت شود. مواضع منفعلانه، پیامدی جز تشدید مواضع ضد ایرانی رئیس‌جمهور آمریکا ندارد.

وی تأکید کرد: پاسخ دندان‌شکن دهید تا اظهارات شما منجر به محاسبه غلط از طرف رئیس‌جمهور آمریکا نشود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس همچنین خواستار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد و گفت: اقشار کم‌برخوردار جامعه از یارانه معیشتی برخوردار نیستند؛ این مشکل را حل کنید.

ساداتی نژاد گفت: رتبه‌بندی معلمان به شکل سیستم «صدقه‌ای» اجرا می‌شود؛ وزیر آموزش و پرورش این مشکل را حل کند.

وی در پایان در تذکری به رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: علی‌رغم مصوبه مجلس، بانک‌ها در محاسبه تسهیلات، ربح مرکب را محاسبه می‌کنند که این امر منجر به نابودی تولید می‌شود.

کد مطلب 4835467

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