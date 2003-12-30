آموزش 560 نظامي عراق در اردن

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبکه خبري الجزيره، اين افراد، نخستين گروه از افسراني هستند که کادر فرماندهي ارتش جديد عراق را برعهده خواهند گرفت.

اردن در توافقي با اداره آمريکايي عراق، متعهد به آموزش 32 هزار نفر از اعضاي ارتش و پليس جديد عراق به مدت دو سال شده است. کشورهاي سوئد، چک ، مصر و امارات از جمله کشورهايي هستند که با اعزام مربي به اردن در روند آموزش نظاميان عراقي مشارکت دارند.

گفتني است ، اردن 106 نفر ازمربيان پليس عراق را نيز در نوامبر سال جاري تحت آموزش قرار داده است.

يادآور مي شود 300 نفر از نخستين گروه ارتش عراق در ابتداي ماه جاري به دليل کم بودن ميزان دستمزدها استعفا دادند.