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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۴۵

آموزش 560 نظامي عراق در اردن

560 افسر عراقي براي طي دوره هاي آموزشي كه 11 هفته به طول خواهد انجاميد، راهي كشور اردن شدند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبکه خبري الجزيره، اين افراد، نخستين گروه از افسراني هستند که کادر فرماندهي ارتش جديد عراق را برعهده خواهند گرفت.
اردن در توافقي با اداره آمريکايي عراق، متعهد به  آموزش 32 هزار نفر از اعضاي ارتش و پليس جديد عراق به مدت دو سال شده است. کشورهاي سوئد،  چک ، مصر و امارات از جمله کشورهايي هستند که با اعزام مربي به اردن در روند آموزش نظاميان عراقي مشارکت دارند.
گفتني است ، اردن  106 نفر ازمربيان پليس عراق را نيز در نوامبر سال جاري  تحت آموزش قرار داده است.
يادآور مي شود 300  نفر از  نخستين گروه ارتش عراق در ابتداي ماه جاري  به دليل کم بودن  ميزان دستمزدها استعفا دادند.  

کد مطلب 48355

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