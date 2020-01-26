بهزیستی در راستای کمک به جامعه هدف بیشتر تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان صبح امروز در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان اظهار داشت: امیدوارم شما و همکارانتان در سمت خود موفق باشید و محل خدمت شما اگر موجب باز شدن گره از زندگی مردم شود بسیار ارزشمند است.

وی افزود: تلاش مجموعه بهزیستی استان باید این باشد که نسبت به جذب اعتبارات بیشتر تلاش کند و در راستای کمک رسانی بیشتر قدم‌های بیشتری برداشته شود.



نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در ادامه گفت: مسئله مهم در مجموعه بهزیستی استان این است که با اولویت بندی آسیب‌ها نسبت به حل مسائل مهم‌تر بیشتر اقدام شود تا هر چه سریع‌تر به متوسط کشوری نزدیک شویم.



عزیزالله جهانتیغ، مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار اظهار داشت: مجموعه بهزیستی دارای حدود ۱۷۰ برنامه مدون در راستای خدمت رسانی به مردم استان می‌باشد.



وی افزود: ما در هر شهر حدود ۲۰ هزار نفر از معتادین را در پوشش خود داریم که بیش از هزار مرکز در استان ذیل اداره کل بهزیستی در حال خدمت رسانی هستند که قالبا ما با مراکز خصوصی کار می‌کنیم.



مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: خانواده‌های تحت تکفل بهزیستی در استان حدود ۱۲۰ هزار عدد هست که از نظر تعداد نفرات باید گفت که ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان هستند.



جهانتیغ تاکید کرد: یکی از اولویت‌های ما در استان اهدای خانه به خانواده‌های دارای چند معلول و البته ایجاد شغل برای این خانواده‌ها هست.



وی افزود: ما با میانگین کشوری با وجود دارا بودن پراکندگی زیاد فاصله داریم و به طور مثال از نظر پوشش دادن نیروی انسانی حدود یک چهارم متوسط کشوری هستیم.