پیروزی پرسپولیس برابر تراکتور/ یک نیمه خشونت و درگیری و اخراج!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و تراکتور تبریز از هفته هفدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه آزادی آغاز شد که نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر سرخپوشان تهرانی به پایان رسید. علی علیپور در دقیقه ۹ برای پرسپولیس گل زد.

سرخپوشان تهرانی و تبریزی در حالی به مصاف هم رفتند که سه امتیاز این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار بود و تهرانی‌ها با رسیدن به آن فاصله شأن با تعقیب کنندگان در صدر جدول را زیاد می‌کردند و تبریزی‌ها با رسیدن به سه امتیاز خود را به صدر نزدیکتر می‌کردند.

حضور هواداران دو تیم هم بر جذابیت‌های این دیدار افزوده بود و انرژی بیشتری به بازیکنان پرسپولیس داد تا در نخستین بازی پس از رفتن کالدرون با سرمربیگری گل محمدی به برتری برسند.

طبیعی بود که پرسپولیس به واسطه میزبانی در ورزشگاه آزادی دقایق ابتدایی بازی را هجومی آغاز کنند که همین اتفاق هم افتاد و این تیم پس از چند رفت و برگشت در دقیقه ۹ توسط وحید امیری در میانه میدان صاحب توپ شد و این بازیکن با ارسالی زیبا و دقیق علی علیپور را پشت مدافعان تراکتور صاحب موقعیت کرد که علیپور با ضربه‌ای دقیق از روی دستان رشید مظاهری گل برتری سرخپوشان را به ثمر رساند.

پس از این گل تراکتور با هدف جبران حملاتی را روی دروازه میزبان پی ریزی کرد که ثمری نداشت تا اینکه در دقیقه ۳۷ درگیری بین شجاع خلیل زاده و اشکان دژاگه فرصت خوبی را برای تیم تبریزی فراهم کرد تا با ارسال ضربه خطا از جناح راست خود صاحب موقعیت گلزنی شوند که ضربه سر محمدرضا خانزاده را بیرانوند به بیرون فرستاد.

در دقایق باقی مانده شاگردان ساکت الهامی فشار زیادی را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کردند تا بتوانند با تساوی راهی رختکن شوند اما در نهایت نیمه اول با برتری یک بر صفر شاگردان گل محمدی به پایان رسید.

در اواخر نیمه اول چند درگیری بین بازیکنان بوجود امد که با اعتراض بازیکنان تراکتور همراه شد و مسعود شجاعی قصد داشت تیم را از زمین بیرون بکشد که این کار او با اعتراض ساکت الهامی همراه شد و محمدرضا اکبریان ناچار شد با کارت قرمز سرمربی تراکتور را از روی نیمکت اخراج کند. بخش عمده نیمه اول به خشونت و درگیری و اعتراض بازیکنان اختصاص داشت که در نهایت با اخراج سرمربی تراکتور همراه بود. نیمه اول به خاطر همین درگیری‌ها نزدیک به ۸ دقیقه وقت اضافه داشت.