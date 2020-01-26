کشف ۱۵۰ میلیارد کالای قاچاق در شهر ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ذوالقدری در تشریح این خبر اظهار کرد: با دریافت خبری مبنی بر اینکه مالک انباری در محدوده شهر ری مقادیری کالای قاچاق در آن محل دپو تا در فرصت مناسبی به بازار مصرف عرضه کند، بررسی موضوع بر عهده تیمی از مأموران پایگاه هشتم و پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومی فاتب با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی هویت مالک این انباری شناسایی شد، عنوان کرد: با تأیید صحت خبر و محرز شدن تخلیه محموله‌های قاچاق در این انبار با دستور قضائی، مأموران پلیس در یک عملیات ضربتی با دستگیری متهم، بازرسی از انبار مورد نظر در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر شد، تصریح کرد: در بازرسی از داخل انبار مقادیر قابل توجهی قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر و گوشی تلفن همراه و لوازم بهداشتی آرایشی و رنگ مو و … فاقد فاکتور و مجوزهای گمرکی کشف شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت افزود: در بررسی‌های بیشتر و در شاخه‌ای دیگر از تحقیقات پلیسی انبار دیگری در همان اطراف انبار اول که متعلق به متهم بود، شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی از این انباری نیز تعداد زیادی گوشی تلفن‌های ثابت (باسیم) و باندهای سینما خانواده کشف شد.

ذوالقدری با اشاره به اینکه هر دو انبار مذکور با دستور قضائی پلمب و محموله قاچاق تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد، ابراز داشت: ارزش این کالاها ۱۵۰ میلیارد ریال از سوی کارشناسان برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم در اختیار تعزیرات حکومتی شهرستان ری قرار گرفت.