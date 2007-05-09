معصومی سومین مدال طلای ایران را برگردن آویخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای فینال و رده بندی 4 وزن دوم پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا دقایقی پیش در سالن کاخ جوانان شهر بیشکک قرقیزستان پیگیری شد که طی آن در وزن 120 کیلوگرم فردین معصومی ملی پوش گیلانی کشورمان با شکست موتالیموف از کشور قزاقستان به مدال طلای این دوره از رقابتها دست یافت.

معصومی که در دیدارهای صبح امروز موفق شده بود حریفانی از کشورهای هند و کره را شکست دهد و به دیدارپایانی راه یابد در دیدار پایانی مقابل موتالیموف از قزاقستان در دو تایم اول و سوم و با نتایج 2 بر صفر و 1 بر صفر پیروز شد و به سومین مدال طلا و هفتمین مدال کاروان کشتی آزاد کشورمان دست یابد. وی تایم دوم را با نتیجه 4 بر 1 واگذار کرد.

پیش از وی دباغی در 55 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت، تقوی نیز به برنز قناعت کرد. طهماسبی مدال طلا را بر گردن آویخت. جوکار به مدال نقره دست یافت، منصوری مدال طلا را بدست آورد و گنجی نیز به نقره بسنده کرده بود و در پایان نیز معصومی به مدال طلا دست یافت.