به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، کمپین «#رویش_سیب» روز یکشنبه ۶ بهمن ماه با حمایت خانه سینما، انجمن حامی و با هدف پشتیبانی و همراهی با مردم آسیب دیده از سیل استان سیستان و بلوچستان با رویکرد حمایت از کودکان آسیب دیده راهاندازی شد.
هدف اصلی این کمپین حمایت از کودکان مناطق مذکور بعد از فروکش کردن تبوتاب سیل اخیر است چرا که از نگاه سیاستگذاران این کمپین، محرومیت این قشر از آیندهسازان کشور در نقاط دورافتاده و محروم، نیازمند توجه عمیق و بلندمدت است.
از آنجا که رویکرد اصلی «#رویش_سیب» حمایت از کودکان آسیبدیده سیستان و بلوچستان است، تصمیم دارد با حضور هنرمندان، فیلمسازان و چهرههای سینمایی در این منطقه پس از دریافت کمکهای مردمی با هدف نوسازی و بازسازی فضاهای آموزشی و فرهنگی آسیبدیده در سیل زمستان ۹۸ و انجام فعالیتهای آموزشی و پشتیبانی (تامین نوشتافزار، وسایل آموزشی و کمکآموزشی خسارتدیده) و اقداماتی در راستای تقویت روحیه دانشآموزان آن منطقه انجام دهد.
همچنین با توجه به هدفگذاری این کمپین در فرهنگسازی عمومی، ویدیوهای کوتاه یک دقیقهای با حضور روانشناسان متخصص درباره تاثیر روانی بلاهای طبیعی روی کودکان تهیه شده است که به زودی در فضای مجازی منتشر میشود.
پس از جمع آوری کمکها و پایان کمپین در ششم اسفند و پس از حضور شورای سیاستگذاری و نمایندگان کمپین و رصد میزان تخریبها در مناطق مختلف و ارزیابی حجم نیازها، برنامهریزی برای ارسال کمکها انجام میشود و متعاقبا، اخبار مربوط به کمکرسانی از طریق صفحات مجازی این پویش به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
شورای سیاستگذاری کمپین «#رویش_سیب» (مخفف: رویش سیستان و بلوچستان) را ۲ نفر از اعضای خانه سینما، ۲ نفر از اعضای انجمن حامی و حسین ریگی (عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و انجمن فیلم کوتاه) طراح این پویش، تشکیل میدهند. این حرکت از امروز به طور رسمی آغاز شده و تا ششم اسفند ماه فعال است و همزمان با آغاز تبلیغات و اطلاعرسانی، با جمع آوری کمکهای مختلف، فعالیت خود را در استان سیستان و بلوچستان ادامه میدهد.
برای اطلاع از چگونگی برگزاری و حضور در این کمپین به اینجا مراجعه کنید.
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