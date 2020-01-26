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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۲۳

سارقان کابل‌های برق در اراک دستگیر شدند/ اعتراف به ۲۲ فقره سرقت

سارقان کابل‌های برق در اراک دستگیر شدند/ اعتراف به ۲۲ فقره سرقت

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان اراک از دستگیری سارقان کابل‌های برق شهری در عملیات پلیس این شهرستان اعتراف این مجرمان به ۲۲ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر مختاری در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در چند ماه اخیر با اعلام گزارش‌های متعددی از سرقت کابل‌های برق شهری در سطح شهرستان اراک، بررسی موضوع به صورت ویژه آغاز شد.

وی افزود: در اجرای تمهیدات تخصصی پلیس در شناسایی سارقان، سرانجام سرنخ‌هایی از دست داشتن ۲ سارق در این سرقت‌ها به دست آمد و فعالیت آنان تحت مراقبت نامحسوس پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی اضافه کرد: سرانجام سارقان در حین سرقت در یکی از محله‌های شهرستان اراک، در عملیاتی غافلگیرانه از سوی مأموران دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به یگان انتظامی انتقال داده شدند.

مختاری خاطر نشان کرد: سارقان دستگیر شده به ۲۲ فقره سرقت کابل در سطح شهرستان اعتراف کردند و پرونده آنان برای برخورد قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 4835823

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