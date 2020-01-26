به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر مختاری در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در چند ماه اخیر با اعلام گزارشهای متعددی از سرقت کابلهای برق شهری در سطح شهرستان اراک، بررسی موضوع به صورت ویژه آغاز شد.
وی افزود: در اجرای تمهیدات تخصصی پلیس در شناسایی سارقان، سرانجام سرنخهایی از دست داشتن ۲ سارق در این سرقتها به دست آمد و فعالیت آنان تحت مراقبت نامحسوس پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی اضافه کرد: سرانجام سارقان در حین سرقت در یکی از محلههای شهرستان اراک، در عملیاتی غافلگیرانه از سوی مأموران دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به یگان انتظامی انتقال داده شدند.
مختاری خاطر نشان کرد: سارقان دستگیر شده به ۲۲ فقره سرقت کابل در سطح شهرستان اعتراف کردند و پرونده آنان برای برخورد قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.
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