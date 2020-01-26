مقتدی صدر تظاهرات امروز را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، در حالی که جریان صدر عراق خواستار برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در عصر امروز به وقت محلی شده بود اما مقتدی صدر رهبر جریان صدر از بیم فتنه داخلی آن را لغو کرد.

گفتنی است که ساعتی قبل جریان صدر عراق خواستار برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی شده بود.

در بیانیه هیئت سیاسی جریان صدر آمده بود: از آزادگان میهن پرست و کسانی که مخالف اشغالگری آمریکا هستند دعوت می‌کنیم که امروز یکشنبه تظاهرات اعتراض آمیز علیه سفارت آمریکا و اذناب آن و کسانی که به مقتدی صدر گستاخی کردند، برگزار کنند.