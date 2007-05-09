پاداش 10 میلیون ریالی برای ملی پوشان و کیک ویژه 305 گلی برای شمسایی

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از آغاز تمرین عصر امروز تیم ملی فوتسال کشورمان و به همت کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و با هدف تجلیل از وحید شمسایی بهترین گلزن فوتسال جهان، جشنی در کمپ تیم های ملی برپا شد.

در این مراسم با تهیه کیکی که روی آن عدد 305 (تعداد گلهای ملی شمسایی) قرارداده شده بود از آقای گل فوتسال جهان تقدیر شد. ضمن اینکه از طرف مسئولان کمیته فوتسال، کادرفنی و بازیکنان تیم ملی هدایایی به وحید شمسایی اهدا شد.

وحید شمسایی مهاجم تیم ملی فوتسال کشورمان روز گذشته در دیدار این تیم برابر اوکراین با زدن 4 گل تعداد گل های زده خود درعرصه ملی را به عدد 305 رساند و عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتسال جهان را از آن خود کرد.

همچنین قبل از آغاز این تمرین عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست جهت کسب قهرمانی در مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا تمام تلاششان را به کار ببندند.

وی درصحبت هایش به این مساله اشاره کرد که پس از حضور رئیس سازمان تربیت بدنی در محل تمرین تیم فوتسال، ایشان به آقای کیومرث هاشمی اعلام کردند که پاداش تیم فوتسال را قبل از سفر به ژاپن پرداخت کنند که این مساله اجرا شد.

براین اساس ترابیان قبل از آغاز این تمرین به هر یک از بازیکنان مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی را اهدا کرد تا آنها با روحیه ای مضاعف در مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا شرکت کنند.

تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ساعت 17 فردا ( پنجشنبه 20 اردیبهشت) تهران را به مقصد اوزاکا ژاپن ترک می کند. تیم کشورمان در نخستین بازی خود در این رقابتها روز 23 اردیبهشت ماه به مصاف تیم ملی فوتسال لبنان خواهد رفت.