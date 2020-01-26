  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۵۷

مدیر یک مؤسسه مشاوره اعلام کرد؛

سود هندی‌ها از مقررات جدید درباره سوخت کشتی‌ها

سود هندی‌ها از مقررات جدید درباره سوخت کشتی‌ها

مدیر یک مؤسسه مشاوره اعلام کرد که صنعت نفت هند از مقررات سال ۲۰۲۰ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی درباره سوخت کشتی‌ها، سود خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مارین تایم اگزکیوتیو، سوشانت گوپتا، مدیر پژوهش مؤسسه مشاوره وود مکنزی، اعلام کرد مقررات ۲۰۲۰ سازمان بین‌المللی دریانوردی درباره محدودیت میزان گوگرد در سوخت کشتی‌ها، به‌طور کلی برای سوددهی پالایشگران هندی مطلوب است.

وی گفت: ما پیش‌بینی می‌کنیم سود پالایشی فرآورده‌های میانی (گازوئیل و سوخت کشتی) افزایش یابد و این مسئله به پالایشگران هندی سود می‌رساند، زیرا تولید فرآورده‌های میانی در مجموعه تولیدی آنها بالاست.

این کارشناس اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای داخلی و سود نسبتاً بالاتر پالایشی در سال ۲۰۲۰ میلادی، باور داریم که هند می‌تواند نرخ بهره‌برداری بالا از پالایشگاه‌ها را با میانگین ۱۰۳ درصد، حفظ کند.

کد مطلب 4835899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه