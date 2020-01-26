به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مارین تایم اگزکیوتیو، سوشانت گوپتا، مدیر پژوهش مؤسسه مشاوره وود مکنزی، اعلام کرد مقررات ۲۰۲۰ سازمان بینالمللی دریانوردی درباره محدودیت میزان گوگرد در سوخت کشتیها، بهطور کلی برای سوددهی پالایشگران هندی مطلوب است.
وی گفت: ما پیشبینی میکنیم سود پالایشی فرآوردههای میانی (گازوئیل و سوخت کشتی) افزایش یابد و این مسئله به پالایشگران هندی سود میرساند، زیرا تولید فرآوردههای میانی در مجموعه تولیدی آنها بالاست.
این کارشناس اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای داخلی و سود نسبتاً بالاتر پالایشی در سال ۲۰۲۰ میلادی، باور داریم که هند میتواند نرخ بهرهبرداری بالا از پالایشگاهها را با میانگین ۱۰۳ درصد، حفظ کند.
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