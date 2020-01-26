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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۱۰

معاون استاندار آذربایجان‌شرقی:

مردم آذربایجان‌شرقی با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند

مردم آذربایجان‌شرقی با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند

تبریز- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: جمعی از مردم استان به مناسبت سالگرد قیام تاریخی مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶، با رهبر انقلاب دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیار راستگو روز یکشنبه در جلسه هماهنگی دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب، افزود: تبریز و آذربایجان همواره در حمایت از انقلاب و ارزش‌های والای آن پیشتاز بوده و در قضایای اخیر هم مردم ولایت مدار استان در حمایت از انقلاب اسلامی پیش‌قدم شدند.

وی اظهار داشت: اشاره رهبر معظم انقلاب به راهپیمایی کم‌نظیر مردم تبریز در حمایت از امنیت و اقتدار کشور در دیدار معظم له با خانواده سردار شهید سلیمانی، افتخاری بزرگ برای مردم تبیرز و آذربایجان است.

راستگو با تأکید بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم دیدار مردم استان با رهبر معظم انقلاب، بر همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص تأکید کرد.

مردم آذربایجان شرقی همه ساله در آستانه قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ شمسی تبریز علیه رژیم طاغوت، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.

کد مطلب 4835910

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