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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۱۰

ژنرال مک‌کنزی از مخفیگاهی محرمانه در سوریه:فعلاً اینجا می‌مانیم!

ژنرال مک‌کنزی از مخفیگاهی محرمانه در سوریه:فعلاً اینجا می‌مانیم!

فرمانده تروریست های آمریکائی در خاورمیانه از مخفیگاهش در سوریه اعلام کرد: فعلاً اینجا می‌مانیم!

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال «فرانک مک‌کنزی» ( Frank McKenzie ) فرمانده تروریست‌های آمریکایی در خاورمیانه پس از ورود به سوریه به بازدید از پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی پرداخت.

فرمانده تروریست‌های آمریکایی بدون اشاره به نقض منشور ملل متحد در خصوص حضور غیرقانونی و بدون مجوز در سوریه در سخنانی گفت که ارتش کشورش فعلاً در این کشور خواهد ماند!

وی در این باره گفت: ما نسبت به این منطقه تعهد داریم! فکر می‌کنم فعلاً در اینجا بمانیم.

بر اساس اعلام آسوشیتدپرس، مکان استقرار وی سرّی اعلام شده است.

کد مطلب 4835914

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    نظرات

    • irani IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      We'll take you out...........ما بیرونتان میکنیم، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره، مطمئن باشید.

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