به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال «فرانک مک‌کنزی» ( Frank McKenzie ) فرمانده تروریست‌های آمریکایی در خاورمیانه پس از ورود به سوریه به بازدید از پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی پرداخت.

فرمانده تروریست‌های آمریکایی بدون اشاره به نقض منشور ملل متحد در خصوص حضور غیرقانونی و بدون مجوز در سوریه در سخنانی گفت که ارتش کشورش فعلاً در این کشور خواهد ماند!

وی در این باره گفت: ما نسبت به این منطقه تعهد داریم! فکر می‌کنم فعلاً در اینجا بمانیم.

بر اساس اعلام آسوشیتدپرس، مکان استقرار وی سرّی اعلام شده است.