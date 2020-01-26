اجرای پروژه بازی و یادگیری ۱۰۰ مدرسه ابتدایی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیت اللهی عصر یکشنبع ددر جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از معاونت پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان، گفت: فاز اول اجرای آزمایشی این طرح در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در ۱۰ استان کشور از هر استان ۱۰۰ مدرسه (دخترانه - پسرانه / دولتی – غیردولتی / شهری – روستایی مستقل) به صورت پایلوت اجرا گردید که نتایج مثبت و بسیار اثربخشی در ارتقا یادگیری دانش آموزان به دنبال داشت.

وی افزود: در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ پروژه بازی و یادگیری با اعلام آمادگی مدارس با توجه به امکان سنجی محیط و شرایط مدرسه و رعایت سایر ملاک‌ها و ویژگی‌های مدارس انتخابی بر اساس شیوه نامه طرح در ۵۰ مدرسه دخترانه و ۵۰ مدرسه پسرانه شهرستان‌های بندرلنگه، بندر خمیر، میناب و نواحی یک و دو بندرعباس برگزار می‌گردد.

بیت اللهی اضافه کرد: در همین راستا کارگاه آموزشی توسط مدرسین توانمند و مجرب استانی برگزار گردید و رابطین، نماینده مربیان پیش دبستانی، نماینده معلمان دوره اول ابتدایی از مناطق و نواحی مجری طرح آموزش‌های لازم جهت اجرای بهینه طرح را فرا گرفتند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: طرح بازی و یادگیری جریان آموزش و یادگیری را بخصوص در دوره اول دبستان (پایه‌های اول، دوم و سوم) به جریانی شوق انگیز، نشاط بخش، لذت بخش و خلاقیت پرور تبدیل می‌نماید و کودکان از طریق بازی که با هیجان همراه است زندگی در دنیای آینده را تمرین می‌کنند.

بیت الهی تصریح کرد: آموزش و یادگیری کودکان مستلزم توجه به نیازهای جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی آنها در دوره دبستان است.

وی ادامه داد: در دوره دبستان فرصت‌ها و موقعیت‌های یادگیری باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود تا زمینه انجام و عملیاتی نمودن تجربه را در دانش آموزان فراهم کند.