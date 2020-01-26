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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۲۱:۰۷

امام جمعه یزد:

مسئولان از خدمت به محرومان غافل نشوند

مسئولان از خدمت به محرومان غافل نشوند

یزد ـ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه مسئولان باید خود را خادم مردم بدانند، گفت: افرادی که بر مسند قدرت تکیه زدند نباید از خدمت به محرومان غافل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، عصر امروز در دیدار با مدیران کمیته امداد کشور و استان یزد اظهار داشت: کمیته امداد یکی از برکات حضرت امام خمینی (ره) است و آن حضرت به تاسی از امیرالمومنین (ع)، همیشه دغدغه مستضعفین و رفع مشکل آنها را داشت.

وی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب هم چه زمانی که در ایران بودند و چه در زمان تبعید، یکی از مواردی که فکر امام را مشغول می‌کرد، بحث مستضعفین ایران بود و پیام‌های زیادی هم از ایشان به سفارش نسبت به محرومان اختصاص داشت.

نماینده ولی فقیه در استان یزد افزود: در زمان‌هایی که سرمای شدید وجود داشت حضرت امام به نیروهای انقلابی پیام می‌دادند و تاکید می‌کردند که با مراجعه به نقاط محروم، در راستای رفع مشکلات مستضعفان اقدام کنند.

ناصری تاکید کرد: آن حضرت در زمانی که تبعید بودند غذای زیادی نمی‌خوردند و دلیل این موضوع را هم ناتوانی مستضعفان در تهیه غذا می‌دانستند و می‌گفتند زمانی که مردم غذا ندارند بخورند من نمی‌توانم به خودم اجازه بدهم که در رفاه باشم و غذای کامل بخورم.

امام جمعه یزد با بیان اینکه هرچه بهتر و بیشتر برای مستضعفان و محرومان کمک کنیم آنها دعای خیر برای نظام و انقلاب می‌کنند، گفت: حفظ انقلاب به برکت همین مردم است و به درگاه خداوند، هیچ چیزی مقرب‌تر از خدمت به بندگان خدا نیست.

ناصری تصریح کرد: هر یک از ما باید خود را تنها خادم و خدمتگذار این مردم بدانیم و هر لحظه از روزمان را برای رفع مشکلات آنها به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتیشان قرار دهیم.

وی تاکید کرد: در این راستا نیت همه ما باید رضای خدا و خدمت به خلق باشد و نباید برای تصدی پست‌ها و مسئولیت‌ها به این در و آن در بزنیم و خدای ناکرده از بندگان خدا و رفع مشکلات مردم غافل شویم.

کد مطلب 4836009

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