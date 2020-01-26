مسئولان از خدمت به محرومان غافل نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، عصر امروز در دیدار با مدیران کمیته امداد کشور و استان یزد اظهار داشت: کمیته امداد یکی از برکات حضرت امام خمینی (ره) است و آن حضرت به تاسی از امیرالمومنین (ع)، همیشه دغدغه مستضعفین و رفع مشکل آنها را داشت.
وی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب هم چه زمانی که در ایران بودند و چه در زمان تبعید، یکی از مواردی که فکر امام را مشغول میکرد، بحث مستضعفین ایران بود و پیامهای زیادی هم از ایشان به سفارش نسبت به محرومان اختصاص داشت.
نماینده ولی فقیه در استان یزد افزود: در زمانهایی که سرمای شدید وجود داشت حضرت امام به نیروهای انقلابی پیام میدادند و تاکید میکردند که با مراجعه به نقاط محروم، در راستای رفع مشکلات مستضعفان اقدام کنند.
ناصری تاکید کرد: آن حضرت در زمانی که تبعید بودند غذای زیادی نمیخوردند و دلیل این موضوع را هم ناتوانی مستضعفان در تهیه غذا میدانستند و میگفتند زمانی که مردم غذا ندارند بخورند من نمیتوانم به خودم اجازه بدهم که در رفاه باشم و غذای کامل بخورم.
امام جمعه یزد با بیان اینکه هرچه بهتر و بیشتر برای مستضعفان و محرومان کمک کنیم آنها دعای خیر برای نظام و انقلاب میکنند، گفت: حفظ انقلاب به برکت همین مردم است و به درگاه خداوند، هیچ چیزی مقربتر از خدمت به بندگان خدا نیست.
ناصری تصریح کرد: هر یک از ما باید خود را تنها خادم و خدمتگذار این مردم بدانیم و هر لحظه از روزمان را برای رفع مشکلات آنها به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتیشان قرار دهیم.
وی تاکید کرد: در این راستا نیت همه ما باید رضای خدا و خدمت به خلق باشد و نباید برای تصدی پستها و مسئولیتها به این در و آن در بزنیم و خدای ناکرده از بندگان خدا و رفع مشکلات مردم غافل شویم.
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