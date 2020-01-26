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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۰۰

رئیس پلیس راه های کردستان:

تصادف سه خودرو در محور سنندج - دیواندره چهار کشته به جا گذاشت

تصادف سه خودرو در محور سنندج - دیواندره چهار کشته به جا گذاشت

سنندج - رئیس پلیس راه کردستان گفت: برخورد سه دستگاه خودروی سبک و سنگین با یکدیگر منجر به کشته شدن چهار نفر از سرنشینان این خودروها شده است.

سرهنگ عیسی گوهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر امروز یکشنبه در کیلومتر ۱۶ محور سنندج - دیواندره برخورد یک دستگاه کامیون با دو دستگاه خودروی سواری پراید و پیکان باعث کشته شدن چهار نفر از سرنشینان این خودروها شد.

وی افزود: علت اولیه وقوع تصادف برای پلیس مشخص است اما با توجه به فوت چهار نفر در این حادثه، کارشناسان پلیس راه فردا مجدداً صحنه وقوع تصادف را بررسی کرده و پس از برگزاری کمیسیون علت آن اطلاع رسانی می شود.

رئیس پلیس راه کردستان ادامه داد: متاسفانه علیرغم اینکه بارها به رانندگان تاکید می شود که در هنگام تردد در جاده ها از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند اما عده ای به این هشدارها توجه نمی کنند تا شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.

سرهنگ گوهری یادآور شد: همانطور که اعلام شد علت تصادف در دست بررسی است و تا فردا از طریق رسانه های استان اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4836030

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