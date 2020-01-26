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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۳۹

فرمانده انتظامی بندر ماهشهر خبر داد:

شناسایی عاملان تیراندازی به اتوبوس کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر

شناسایی عاملان تیراندازی به اتوبوس کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر

ماهشهر- فرمانده انتظامی بندر ماهشهر از شناسایی عاملان تیراندازی به اتوبوس حامل کارکنان پتروشیمی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا پاپی اظهار کرد: شامگاه شنبه اتوبوس حامل کارکنان پتروشیمی ماهشهر در مسیر اهواز- ماهشهر مورد هدف تیراندازی قرار گرفت که شناسایی عاملان آن در دستور نیروی انتظامی ماهشهر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عاملان این تیراندازی از سوی نیروی انتظامی در بندر ماهشهر شناسایی شدند و تلاش برای دستگیری آنها آغاز شده است.

فرمانده انتظامی بندر ماهشهر با بیان اینکه عاملان این تیراندازی همان رانندگان اتوبوس‌هایی هستند که خواستار افزایش کرایه بودند، افزود: در این تیراندازی که با سلاح شکاری انجام شد به کسی آسیبی وارد نشده است و فقط خسارت جزئی به اتوبوس وارد شد.

اتوبوس حامل کارکنان پتروشیمی شهید تندگویان ماهشهر عصر پنج بهمن در جاده اهواز- ماهشهر مورد هدف تیراندازی قرار گرفت.

کد مطلب 4836032

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