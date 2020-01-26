توسعه گردشگری تنها راه برون رفت یزد از تنگنای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر یکشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد اظهار داشت: توجه به صنعت گردشگری، تنها راه برون رفت استان از تنگناهای اقتصادی است.
وی بیان کرد: بیشک توسعه گردشگری برخی از آسیبهای اجتماعی را در پی دارد و پیشگیری از بروز آن نیازمند نظارت و مدیریت همه جانبه است.
طالبی همچنین تدوین ساز و کاری مناسب برای مدیریت آسیبهای احتمالی در پی توسعه گردشگری را در کاهش بروز آن در جامعه مؤثر دانست.
استاندار یزد بیان کرد: این ساز و کار گردشگران را از بلاتکلیفی خارج میکند و باعث میشود آنها از ابتدا از انجام برخی آسیبها دوری کنند.
وی خاطرنشان کرد: یزد به لحاظ مذهبی استانی دارای ویژگیهای متفاوت با سایر استانهای کشور است و معتقدیم این ویژگیها در جریان توسعه گردشگری باید حفظ شود.
طالبی ادامه داد: گردشگری علاوه بر مزایای اقتصادی منحصر بهفرد، دارای محاسن فرهنگی است اما به شرط اینکه شرایط به نحوی پیش برود که گردشگران از فرهنگ مردم یزد تأثیر بپذیرند نه اینکه شهر متأثر از فرهنگ گردشگران شود.
وی تاکید کرد: هر گردشگر میتواند یک سفیر فرهنگی باشد اما باید ساز و کاری تدوین شود که همگان وظایف خود را در برخورد با گردشگران بدانند و به وظایف و رسالتهای خود هم در زمینه فرهنگی و اجتماعی و هم در زمینه اقتصادی عمل کنند.
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