به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری عصر سهشنبه در نشست کمیته قرآنی ستاد دهه فجر استان سمنان به میزبانی مجتمع فرهنگی ولایت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان بابیان اینکه خون شهدا، انقلاب اسلامی، حضور پرشور مردم، دهه فجر و … در زمره سرمایههای اجتماعی ما هستند که باید از آنها پاسداری کرده و آنان را تقویت کنیم، بیان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات پیش رو درواقع بهترین زمان برای تقویت سرمایههای اجتماعی جامعه ما هستند.
وی تکمیل کرد: اگر بتوانیم جریان و سرمایه اجتماعی که با خون سپهبد شهید قاسم سلیمانی ایجاد شد را پاسداری کنیم باید این امر در دو جا خودش را نشان دهد که این دو زمان، راهپیمایی پیش رو و انتخابات مجلس هستند که در آنها نقش مشارکت مردم اهمیت دارند.
پاسداری از ارزشهای انقلاب و جامعه
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، بابیان اینکه پاسداری از سرمایههای اجتماعی وظیفه مسئولان حکومت از بالاترین رتبهها تا پایینترین ردهها است، گفت: حداقل کاری که میتوان انجام داد این است که کار مردم را در محیطهای اداری انجام داد و رضایتمندی ایشان را ارتقا دهیم تا به حفظ سرمایه اجتماعی کمک کنیم، لذا امروز یکی از مشکلات مردم سرگردانی در ادارات و اخلال در امور اداری بهواسطه تکثر قوانین و معارضت قوانین و … است و این امر سبب میشود تا کارمندان نتوانند رضایت اربابرجوع را فراهم کنند.
شکری بابیان اینکه ما معتقد هستیم که تکریم اربابرجوع یک اصل اساسی است، بیان داشت: اگر بتوانیم مردم را تکریم کنیم، در رضایت افزایی کمک کردهایم و این موضوع همان چیزی است که در نظام اهمیت دارد.
وی در دومین بخش سخنان خود درباره کارگروه قرآن و عترت ستاد دهه فجر، گفت: یکی از مسائلی که باید به آن توجه داشت این است که سیستم آموزشی ما از ابتدایی تا دبیرستان و دانشگاه و حتی سربازی باید به قرآن آموزی بهای بیشتری بدهد تا شاهد ترویج و توسعه قرآن در کشور باشیم.
ارتقای آموزشهای قرآنی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه میزان بالایی از سربازان و دانشجویان و جوانان ما امروز در پادگانها و دانشگاهها در قرائت قرآن دچار ضعف هستند، تأکید داشت: سیستمهای آموزشی ناکارآمد عمل کردهاند و لذا آن میزان افرادی نیز که قرآن را میدانند یا تلاش فردی داشتهاند و یا در محیطهایی مانند خانواده، مسجد، هیئت و … رشد یافتهاند.
شکری با اشاره بهضرورت توسعه آموزشهای قرآنی، گفت: دنبال مقصران در این راستا نباید بود اما باید گفت دستگاههایی که در این زمینه متصدی هستند باید تلاش بیشتری کنند چراکه آمارها نشان میدهد ما در کشور هنوز درزمینهٔ آموزشهای عمومی قرآن عقب هستیم که شامل خوانش اولیه قرآن است همچنین باید گفت ما هنوز نتوانستهایم در حوزه قرآن جذابیت ایجاد کنیم که این امر به تمام محیطهای آموزشی، عمومی و … بازمیگردد.
وی بابیان اینکه عمده انواع آموزشهای قرآنی تکراری و بدون ابتکار هستند و لذا جوانان رغبتی نشان نمیدهند، بیان داشت: آمار فراوان پروندههای قضائی و انتظامی و … نشان از دوری جامعه از تعالیم اسلامی و قرآنی است، از سوی دیگر کارهای فراوانی وجود دارد که در حوزه ترویج قرآن باید انجام شود و این تکلیف دستگاههای فرهنگی، آموزشی و… را بیشتر میکند.
تغییر ساختارهای آموزشی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: باید ساختارهای آموزشی ما در هر مقطعی تغییر کند تا بتوانیم شکل نوینی از آموزش قرآنی را در جامعه پیاده کنیم برای مثال میتوان پیشنهاد داد که ارتش قبل از ارائه آموزشهای نظامی زمانی را به آموزش قرآن و نماز و … اختصاص دهد و سپس به آموزشهای نظامی بپردازد چراکه بیش از ۲۰ ماه خدمت نظامی فرصت بسیار خوبی است.
شکری در سومین بخش صحبتهای خود بابیان اینکه نیازسنجی مخاطبان نوجوان و جوان بسیار اهمیت دارد، گفت: معمولاً در حوزههای آموزشی صرفاً به اجرا اکتفا میشود و کسی نمیتواند به این سوال پاسخ دهد که این آموزشهای ارائهشده چقدر در زندگی یک فرد نقش داشتهاند و چه اثری بر کارکردهای فردی داشته است لذا باید گفت امروز نیاز داریم مراکز پژوهشی ما ایدههای نو و شیوههای جذاب و الگوهای جدید برای تدریس را ارائه کنند.
نمیتوان برای نسلی که گفتمان، آمال، شیوه زندگی، آرزوهایش متفاوت است بهراحتی تصمیم گرفت، گفت: باید مدلی ارائه کرد که بتوانیم درزمینهٔ آموزشهای قرآنی موفقیتهای بیشتری کسب کنیم.
نظر شما