به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه برگزار می‌شود که در یکی از بازی‌ها در مشهد تیم شیمیدر قم در تلاش برای رسیدن به رده‌های بالای جدول به دیدار تیم آویژه صنعت پارسای مشهد می‌رود.

شیمیدر که در جدول رده بندی ۲ بازی کمتر از رقبای خود انجام داده تیم ششم جدول است و می‌تواند با پیروزی در بازی‌های معوقه به جمع ۳ تیم بالای جدول برسد اما بازی امروز این تیم برابر نماینده خراسان رضوی یکی از بازی‌های حساس هفته است.

شیمیدر از ۱۹ بازی صاحب ۱۴ برد و ۵ باخت است و با ۳۳ امتیاز در رده ششم قرار گرفته است اما تیم آویژه صنعت پارسای مشهد از ۲۱ بازی، ۱۴ برد و ۷ شکست در کارنامه دارد و با به دست آوردن ۳۵ امتیاز در جایگاه پنجم جدول لیگ برتر است.

پیروزی تیم شیمیدر در بازی خارج از خانه در مشهد تغییری در وضعیت این تیم در جدول در پایان هفته بیست و دوم نمی‌دهد اما فاصله این تیم را با مدعیان کاهش خواهد داد. این در حالی است که شیمیدر با مصدومیت چند مهره کلیدی خود دست و پنجه نرم می‌کند.

محمدرضا اسلامی سرمربی تیم شیمیدر قم تاکید کرده است شیمیدر اهداف خود را برای کسب قهرمانی در دور پلی آف دنبال خواهد کرد. در همین حال باشگاه شیمیدر قم نسبت به وضعیت داوری در بازی‌های اخیر خود به فدراسیون بسکتبال شکایت کرده است.

شیمیدر ۲ هفته قبل در جریان یک دیدار حساس در قم برابر شهرداری گرگان شکست خورد و این مسابقه حواشی زیادی در پی داشت. همچنین دیدار شیمیدر برابر نماینده هرمزگان که قرار بود هفته گذشته برگزار شود لغو شد و پس از آن شیمیدر در یک بازی خانگی نیروی زمینی تهران را شکست داد.