واکنش «عادل عبدالمهدی» به حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به حمله راکتی شب گذشته علیه سفارت آمریکا در بغداد واکنش نشان داد و در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه تصریح شده است که بار دیگر تجاوز به یک محل دیپلماتیک خارجی تکرار شد که طی آن تعدادی راکت در سفارت آمریکا فرود آمد.

عبدالمهدی تاکید کرد که این اقدامات غیر قانونی و محکوم است و نتیجه آن در واقع تضعیف دولت و حاکمیت آن و از بین بردن حرمت اماکن دیپلماتیک در خاک عراق است.

وی افزود: ما دستور اجرای تحقیقات و بررسی‌های لازم را در این خصوص صادر کرده‌ایم تا عوامل این حملات تحت پیگرد قرار بگیرند. این اقدامات می‌تواند عراق را به سمت جنگ سوق دهد.

در این بیانیه هم چنین آمده است که دولت مراحل اجرای تصمیم پارلمان برای عقب نشینی نیروهای خارجی را آغاز کرده است.

عبدالمهدی تاکید کرد که این اقدام‌ها می‌تواند عراق را به میدان جنگ بکشاند، به ویژه در زمانی که دولت اقدامات لازم را برای اجرای تصمیم مجلس مبنی بر خروج نیروهای خارجی را از خاک کشور آغاز کرده است‌.

لازم به ذکر است که شب گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که سه فروند راکت از مجموع پنج فروند راکت شلیک شده به منطقه سبز بغداد، به سفارتخانه آمریکا اصابت کرده است که یکی از این راکتها به محل رستوران این سفارتخانه برخورد کرد.