ادعای رسانه صهیونیستی درباره موافقت اعراب با «معامله قرن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب ۴۸، شبکه خبری «کان» وابسته به رژیم صهیونیستی مدعی شد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با طرح آمریکایی معامله قرن علیه مسأله فلسطین موافقت کرده اند.

این شبکه گزارش داد که مقامات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دیپلمات‌های غربی گفته‌اند که نمی‌خواهند طرح معامله قرن را از اعتبار ساقط کنند چرا که این طرح شامل حداقل خواسته‌، که تشکیل یک کشور فلسطینی است، می‌شود و آنها شروط اضافی به این طرح تحمیل نخوهند کرد.

قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو دیدار کند.

بعد از این دیدار جرد کوشنر داماد ترامپ در خصوص جزئیات معامله قرن صحبت می کند. گفته می شود که آمریکا قصد دارد از سفرای کشورهای عربی برای مشارکت در مراسم پرده برداری از معامله قرن دعوت به عمل آورد.