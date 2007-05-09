مناقشه قره باغ باید هرچه سریع تر حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آذربایجان، علی اف روز گذشته در جمع آوارگان منطقه قره باغ گفت : در صورتی که ارمنی ها داوطلبانه خاک آذربایجان را ترک نکنند باکو ممکن است برای آزاد سازی اراضی اشغالی خود به نیروی نظامی متوسل شود.

این منطقه سال ها است که مورد اختلاف دو کشور است و طی جنگی که بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در حال حاضر بیش از 12 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است، اما در عین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزیی از خاک خود می داند.

الهام علی ‌اف چند روز پیش نیز گفت که تمامی اراضی اشغال شده از سوی ارمنستان باید بدون هیچ شرطی به آذربایجان بازگردانده شوند.

وی همچنین از برنامه دولت کشورش برای خرید تسلیحات بیشتر و تغییر توازن قوای نظامی در منطقه خبر داد.

رئیس جمهور آذربایجان در ادامه صحبت های خود در جمع آوارگان با لحنی تهدید آمیز گفت : " ارتش ما می تواند مناطق اشغالی را آزاد کند و اگر ارمنی ها نمی خواهند با قوای نظامی ما رو به رو شوند باید داوطلبانه مناطق اشغالی سرزمین ما را رها کنند ".

وی افزود جامعه جهانی بر تمامیت ارضی آذربایجان تاکید داشته و دارد و طرف ارمنی باید به این امر گردن نهد.

درهمین رابطه "وارطان اسکانیان" وزیر خارجه ارمنستان گفت که اظهارات باکو، مبنای مذاکرات قره ‌باغ نخواهد بود و باکو اسنادی را که روی میز مذاکره قرار دارد مبنای کار می ‌داند و اضافه کرد که چنین اظهاراتی می‌ تواند اثری منفی بر روند مذاکرات داشته باشد.

اسکانیان در این گفتگو خبر دیدارش با رؤسای مشترک گروه مینسک را که روز 11 ماه مه (21 اردیبهشت) در استراسبورگ انجام خواهد شد، تأیید کرد.

در این دیدار مسائل مربوط به نشست بعدی وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان بررسی خواهد شد.