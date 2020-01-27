عمران خودآموزش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامهای که با دبیر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر منعقد شده است، ۱۰ فیلم در سه سانس در سالن سینما فرهنگ ایلام اکران خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه فیلمهای جشنواره بینالمللی فجر امسال نیز در سینما فرهنگ ایلام از ۱۵ بهمن ماه اکران میشوند اظهار داشت: امسال برنامه اکران فیلمها در مراکز استانها از ۱۵ تا ۲۱ بهمن ماه انجام و حداقل ۱۰ فیلم در سالن سینما فرهنگ ایلام اکران خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در این مدت هر روز فیلمها در سه سانس در سینما فرهنگ شهر ایلام برای عموم مردم اکران میشود یادآور شد: هدف از برگزاری این برنامه ایجاد فضای اکران فیلمهای فاخر ملی در استانها و بهره مندی اقشار مختلف و علاقمندان به حوزه فیلم و ایجاد فضای سینمایی است.
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