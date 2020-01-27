ولایتمداری مهم ترین ویژگی حضرت فاطمه (س) بود/زنگ فاطمی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح دوشنبه در مراسم زنگ فاطمی که ویژه گرامیداشت ایام سوگواری شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) در دبیرستان علوم و معارف صدرا دختران گرگان برگزارشد، اظهار کرد: مهم ترین ویژگی و خصیصه حضرت زهرا (س) ولایتمداری ایشان بود، علیرغم این که ایشان در همه زمینه ها مانند عبادت و راز و نیاز، خانه داری، فرزندپروری، حضور موثر با گروه هدف و اجتماع و غیره سرآمد بودند اما آنچیزی که در وجود ایشان تبلور یافت دفاع از ولایت و امامت بود.

وی افزود: انفاق از دیگر ویژگی های حضرف فاطمه (س) بود و از نگاه ایشان، نفاق تنها به اطعام و دستگیری از نیازمندان خلاصه نمی شد بلکه گذشتن از حق خود، آموختن علم به دیگران، پیگیری امور خیر و غیره از جمله انفاق است.

ولی نژاد بیان کرد: کسانی که با قرآن زندگی می کنند اهل گناه نیستند، البته تلاوت قرآن کریم به تنهایی کافی نیست بلکه باید به مفاهیم قرآن هم عمل کرد.

وی با بیان این که سردار سلیمانی از جمله کسانی بود که با قرآن زندگی کرد و سرانجام آسمانی شد، گفت: امروز در آغازین روز دهه فاطمیه قرار داریم و به همین مناسبت زنگ فاطمی به صورت نمادین در مدرسه صدرا نواخته شد.

ولی نژاد خطاب به دانش آموزان بیان کرد: دانش آموزان برای ادامه راه شهدا و کمک به جمهوری اسلامی باید به خوبی درس بخوانند و به والدین خود احترام بگذارند.

در این مراسم زنگ فاطمی به صدا درآمد و جمعی از دانش آموزان به اجرای شعر و دکلمه ویژه ایام پرداختند.

گفتنی است که دراین مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون اجتماعی انتظامی استان، مدیرکل دفتر امور زنان استانداری، معاون پرورشی و تربیت بدنی شهرستان، اعضای کانون مداحان و غیره حضور داشتند.