هم افزایی با دستگاه های فرهنگی اولویت تبلیغات اسلامی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد حاتمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: هم افزایی و تعامل با سایر ادارات و سازمان‌های متولی حوزه فرهنگ یکی از راهبردهای اصلی در تبلیغات اسلامی در سطح کلان به ویژه استان کردستان است.

وی گفت: زمانی که تعامل در حوزه فرهنگ افزایش یابد در نتیجه می‌توان به بازخورد و میزان تأثیرگذاری فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در میان مخاطب امیدوار بود و به همین دلیل نیاز است که این مهم به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان افزود: ما با تعامل و هم افزایی در حوزه فرهنگ در استان کردستان به دنبال شکل‌گیری جبهه فرهنگی واحد هستیم و این مهم از سوی تبلیغات اسلامی در استان کردستان به صورت ویژه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به دیگر ویژگی‌های شکل‌گیری جبهه واحد فرهنگی در سطح استان کردستان، یادآور شد: صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پرهیز از موازی کاری از دیگر برکات شکل‌گیری این جبهه فرهنگی است.

حجت اسلام حاتمیان در ادامه به دیگر راهبردهای اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان اشاره کرد و گفت: پرهیز از ورود به جناح بندی‌های سیاسی از جمله دیگر راهبردهای اصلی در اداره کل تبلیغات اسلامی در کردستان به شمار می‌رود.

وی افزود: تبلیغات اسلامی استان کردستان به عنوان یک نهاد حاکمیتی متولی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی به هیچ عنوان وارد جناح بندی‌های سیاسی نمی‌شود، چرا که ما اعتقاد داریم که همه افراد جامعه مخاطب ما هستند و قرار گرفتن در این جناح بندی‌های سیاسی یک آفت جدی برای ادارات و سازمان‌های متولی بخش فرهنگ است.

وی با اشاره به رویکرد دیگر سازمان تبلیغات اسلامی در راستای ارتباط با چهره‌های مؤثر فرهنگی و علمی، عنوان کرد: بهره برداری از ظرفیت چهره‌های تأثیرگذار با هدف اطلاع رسانی فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان و همچنین تأثیرگذاری بهتر بر مخاطب دیگر رویکرد اصلی این سازمان در سطح کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: استان کردستان در حوزه علوم قرآنی دارای ظرفیت‌های خوبی است و به همین دلیل تلاش می‌شود که برنامه‌ریزی اصلی ما بر روی فعالیت‌های علوم قرآنی متمرکز شود.

وی افزود: ما در کنار توجه به مسائل مختلف آموزش علوم قرآنی به دنبال انتقال محتوا و پیام اصلی این کتاب آسمانی هستیم و به همین دلیل تلاش می‌شود تا مفاهیم قرآن در زندگی همه مردم ساری و جاری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مناسبت‌های پیش رو، افزود: ایام الله دهه مبارک فجر و همچنین ایام شهادت و سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) دو مناسبت مهم پیش رو است که برای این دو مناسبت مهم برنامه‌های مختلفی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان پیش بینی شده است.

حجت‌الاسلام حاتمیان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی هیأت‌های مذهبی، فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلفی در این ایام در سراسر استان کردستان در مساجد و اماکن مذهبی برگزار می‌شود.

وی به برگزاری گفتمان‌های دینی با موضوع شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و افزود: در همین راستا با همکاری مدارس گفتمان‌های دینی دانش آموزی در سراسر استان کردستان برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: همچنین اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در قالب مسئولیت دو کمیته تخصصی دهه مبارک فجر یعنی کمیته قرآنی و تشکل‌های دینی و مذهبی، فعالیت‌ها و برنامه‌های متعددی را برای اجرا در ایام دهه مبارک فجر تدارک دیده است.

وی گفت: ماهیت اصلی فعالیت‌ها و برنامه‌های تبلیغات اسلامی استان کردستان در ایام دهه مبارک فجر، مردمی بودن آنهاست و به همین دلیل تلاش می‌شود تا از ظرفیت‌های در اختیار در این بخش به بهترین شکل ممکن استفاده شود.