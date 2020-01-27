خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل -فاطمه صالحی: تلاش‌های آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور طی روزهای گذشته برای پرده برداری از طرح خود برای از بین بردن مسأله فلسطین با نام معامله قرن شدت گرفته است به ویژه آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سوی ترامپ برای شرکت در این مراسم دعوت شده است.

باید گفت که تلاش ترامپ برای پرده برداری از معامله قرن آن هم در شرایط کنونی و اوضاع منطقه و هم چنین اوضاع داخلی آمریکا و رژیم صهیونیستی ابهامات و شک و تردیدهای فراوانی را برانگیخته است.

در همین رابطه طارق خوری، نماینده پارلمان اردن و رئیس کمیسیون دوستی اردن و سوریه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر در خصوص میزان موفقیت طرح آمریکایی معامله قرن تاکید کرد: در ابتدا می‌خواهیم به این مطلب اشاره کنم که شرایط بین المللی آنقدر مطلوب نیست که آمریکا بتواند خواسته‌های خود را بر منطقه تحمیل کند همانطور که بعد از حمله عراق به کویت و فروپاشی اتحاد شوروی این اتفاق افتاد.

وی افزود: در حال حاضر برخی قدرت‌های بین المللی مانند روسیه و چین بازگشته اند. در خصوص طرح آمریکایی معامله قرن باید بگویم که دو اصل ذکر شده در قطعنامه‌های بین المللی در خصوص عقب نشینی نیروهای اشغالگر و حق بازگشت آوارگان، در این طرح مطرح نشده است.

وی افزود: در جهان عرب نیز برخی گروه‌های قدرتمندی وجود دارند که با این طرح مخالف هستند. این گروه‌ها نوک پیکان مبارزه با طرح‌هایی هستند که قصد از بین بردن مسأله فلسطین را در سایه موافقت کشورهای عربی دارند. در اینجا لازم می دانم از نقش ایران در حمایت از مقاومت به عنوان یک گزینه استراتژیک ثابت علیه سیاستهای آمریکا قدردانی کنم. ایران از زمان پیروزی انقلاب خود نقش مهمی در حمایت از محور مقاومت ایفا کرده و این مسأله در ناکام گذاشتن معامله قرن بسیار مهم است.

الخوری در خصوص واکنش کشورهای عربی به طرح آمریکایی معامله قرن تاکید کرد: باید میان موضع گیری دولت‌های عربی و ملت‌های عربی فرق قائل شد. کشورهایی که روزی به عنوان محور میانه رو معروف بودند باعث خواری و ذلت مسأله فلسطین شده اند (توافقنامه‌های کمپ دیوید و وادی عربه). این توافقنامه‌ها حل عادلانه مسأله فلسطین را هدف قرار داده است.

نماینده پارلمان اردن تصریح کرد: بنابراین می‌توان گفت که برخورد اکثر نظام‌های عربی با مسأله فلسطین، برخاسته از سیاستهای تنگ نظرانه آنها و تسلیم شدن در برابر آمریکا است که در نهایت به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود. در خصوص مواضع ملت‌های عربی باید بگویم که گزینه تاریخی این ملت‌ها حمایت کامل از مسأله فلسطین به عنوان حق غیر قابل مذاکره است.

وی در خصوص موضع گیری اردن در این زمینه گفت: پادشاهی اردن و دولت این کشور از ابتدا مخالفت خود را با معامله قرن اعلام کرده همان طور که عبدالله دوم پادشاه این کشور به صورت شخصی از میزان فشارهای اعمال شده بر این کشور برای دست کشیدن از مسأله فلسطین و قدس اشغالی سخن گفته است.

وی یادآور شد: آمریکایی‌ها در این طرح، قیمومیت اردن بر مقدسات را هدف قرار داده اند. ملت اردن نیز همواره بر گزینه مقاومت و مخالفت در برابر مذاکره با دشمن تاکید کرده اند؛ دشمنی که جز زبان آتش و آهن نمی فهمد. ما همواره شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز از سوی اردنی‌ها علیه اقدامات رژیم صهیونیستی هستیم. اردنی‌ها همواره خواهان لغو توافقنامه به اصطلاح صلح با اسرائیل و بسته شدن سفارت خانه دشمن صهیونیستی در اردن هستند. آنها تا به این لحظه در قبال توافقنامه گازی با رژیم صهیونیستی آرام نگرفته و خواهان لغو آن هستند.

این نماینده پارلمان اردن در خصوص واکنش کشورهای عربی و احتمال اتخاذ گام‌های عملی در قبال طرح آمریکایی مذکور تصریح کرد: بعد از خروج مصر از معادله نبرد با دشمن صهیونیستی و بعد از جنگ علیه سوریه، مرکز ثقل کشورهای عربی به نفع طرف‌های معلوم الحالی شده که تنها از پول برای تعیین سیاست کشورهای عربی بدون درنظر گرفتن افق‌های استراتژیک استفاده می‌کنند.

وی یادآور شد: آنها به امنیت ملی عربی لطمه وارد کرده اند که شاهد مثال آن، لشکر کشی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و توطئه چینی علیه سوریه است. بنابراین نظام‌های رسمی عربی از معادله رویارویی با سیاستهای آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی در منطقه حذف شده اند و تنها به برخی کشورهای عربی که در محور مقاومت قرار دارند مانند سوریه و لبنان امید داریم.

وی در خصوص اهداف ترامپ برای رونمایی از معامله قرن گفت: آمریکا بعد از تحولات اخیر در منطقه، شرایط را برای اجرایی کردن توطئه خود علیه فلسطین و از بین بردن مسأله فلسطین مهیا دیده است.

نماینده پارلمان اردن تصریح کرد: در این خصوص نیز زمینه چینی‌هایی از جمله توقف کمک رسانی به آژانس آنروا و انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی و به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان مرکز رژیم صهیونیستی انجام داده است. اعلام معامله قرن در این شرایط حساس به اوضاع انتخاباتی ترامپ و راضی کردن لابی یهودی در این کشور نیز ارتباط دارد.