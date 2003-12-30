وزير بازرگاني: اسكان اوليه زلزله زدگان در اولويت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وي در جلسه فوق العاده هيات دولت در کرمان با اشاره به بازديد رييس جمهوري و تاکيد وي بر رفع مشکلات مناطق زلزله زده گفت : در جلسه امروزهيات دولت نيز ضمن تاکيد بر رفع مشکلات مناطق زلزله زده تصميمات اتخاذ شده به به دو دسته تقسيم شد ، اول اينکه قرار شد با اتخاذ تصميمات فوري و پرداخت مبالغ مشخص و رديفهاي معين در زمينه آوار برداري و اسکان مشکلات اوليه مردم بم حل شود و در اين ميان هلال احمر به عنوان مسئول در اين بخش عهده دار وظيفه شد.

شريعتمداري اظهار داشت : بخش دوم تصميمات نيز درباره آينده شهر بم بود که بر اساس آن قرار شد ابتدا يک اسکان موقت دوساله و کمک وام هاي بلاعوض به شهروندان بم تخصيص يابد که کمکهاي بلاعوض به کساني که خانواده و يا برخي از اعضاي خانواده خود را از دست داده اند تعلق مي گيرد . شريعتمداري افزود : همچنين مقرر شد تا براي ايجاد ساختار و سازمان کار براي ايجاد بم جديد در مکان امن اقداماتي صورت گيرد که سازمان زمين شناسي مسئول اين کار شد تا بم جديد در جاي امني احداث شود.

وزير بازرگاني افزود : تمام ارگانها همچنان زير نظر ستاد حوادث غير مترقبه انجام وظيفه خواهند کرد .

شريعتمداري تصريح کرد : در جلسه امروز از زحمات سپاه پاسداران ، نيروي مقاومت بسيج ، نيروي انتظامي ، هلال احمر و ساير ارگانهاي که از روز اول در تسريع امداد و کمک رساني به زلزله ديدگان تلاش و کوشش کردند تشکر و قدرداني شد.

وزير بازرگاني همچنين تصريح کرد : در جلسه امروز هيات دولت مقرر شد تا کالابرگ هاي سري جديد دراختيار شهروندا ن بم قرار گيرد وهمچنين بن مرحله يازدهم نيز به صورت رايگان در اختيار مرم بم قرارمي گيرد .