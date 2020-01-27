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۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است

مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است

ارومیه – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر مقدمات برگزاری انتخابات پرشور در استان فراهم شده است.

علی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه ریزی های لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در اسفندماه انجام گرفته است اظهار داشت: بسترهای لازم و آسیب شناسی های مربوطه به منظور حضور باشکوه مردم در انتخابات اندیشیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه تلاش‌ها باید معطوف به مشارکت حداکثری در انتخابات باشد گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده مقدمات برگزاری انتخابات اسفندماه مهیا شده است و تلاش همه متولیان امر باید مشارکت حداکثری در انتخابات باشد.

مصطفوی با بیان اینکه ۷۱ درصد از جمعیت استان واجد شرایط رأی دادن هستند افزود: در انتخابات امسال شاهد حضور ۱۳۴ هزار و ۵۴۱ نفر رأی اولی خواهیم بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نقش و اهمیت تبیین عملکردها در جلب مشارکت حداکثری مردم برای انتخابات، اظهار کرد: پاسخگویی بی واسطه، شفاف و به موقع از جمله دستاوردهای رضایتمندی مردم است.

مصطفوی با تاکید بر اینکه توسعه فضای انتخاباتی در دانشگاه‌ها، پرهیز از دوقطبی قومیتی و استفاده از ظرفیت هنرمندان و سازمان‌های مردم‌نهاد برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مهم است خاطر نشان کرد: تأثیر و نفوذ کلام ائمه جمعه در میان مردم بسیار بوده و ائمه جمعه و سایر افراد صاحب نفوذ باید به دور از جریانات سیاسی مردم را به مشارکت حداکثری دعوت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی استفاده از ظرفیت هنر، گروه‌های مرجع، احزاب، ائمه جمعه، سمن‌ها و دانشجویان و رسانه‌ها را در جلب حداکثری انتخابات مؤثر و نقش آفرین عنوان کرد.

کد مطلب 4836201

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