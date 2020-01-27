امیر مسعودی مدرس ریاضی و فیزیک کنکور

اگر داوطلب کنکور در دو رشته تجربی، ریاضی هستید به خوبی از ضرایب و اهمیت دروس تخصصی و عمومی آگاه هستید و احتمالاً با تدریس‌های مهندس امیر مسعودی در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری آگاه هستید

چه بسیارند دانش آموزانی که با تست زدن در دروس ریاضی و فیزیک مشکل اساسی دارند و از این دو درس اصطلاحاً فراری هستند اما چون مشاوره و برنامه ریزی صحیحی ندارند این مسیر غلط را ادامه می‌دهند و زمان و آینده خود را از دست می‌دهند

(اگر زندگی را دوست دارید زمان را هدر ندهید زیرا زمان چیزی است که زندگی از آن ساخته شده است)

نکاتی خواندنی از امیر مسعودی

امیر مسعودی متولد سال ۱۳۶۶ در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه می‌باشد از دوران دبیرستان عضو هیئت نجوم شناسی ایران بود و یادگیری دروس ریاضی و فیزیک را از برادر بزرگ‌تر خود آموخت

در کنکور سراسری در رشته مکانیک پذیرفته شد. از همان دوران دانشجویی، مدرس پروازی در ۱۱ شهر ایران بودند و دانش آموزان و داوطلبان وی موفق به کسب درصدهای بالای ۹۰ درصد و حتی ۱۰۰ در کنکور سراسری شدند.

از سال ۸۸ باب آشنایی ایشان با استاد احمدی (از قدیمی ترین و برترین مدرسان و مشاوران کشور) ایجاد شد و در انتشارات گیلنا شروع به تدریس ریاضی و فیزیک کرد سپس با اجراهای تلویزیونی در برنامه‌های مختلف تلویزیونی مثل اوج یادگیری، یادگیری آسان، آینده موفق شناخته شده تر از قبل شد و طراحان سوالات کنکور نیز با اعجوبه ریاضی و فیزیک بعد از انقلاب آشنا شدند.

دی وی دی‌های ریاضی و فیزیک کنکور آسان است به گونه‌ای تدریس شده که تمام نکات آموزشی و تست زنی را شامل می‌شود. یکی از مرجع ترین منابعی که طراحان سوالات کنکور سراسری برای طرح سوالات استفاده می‌کنند منابع مؤسسه کنکور آسان است می‌باشد که امیر مسعودی نیز به عنوان یکی از اساتید این مؤسسه، بلافاصله بعد از کنکور در تلویزیون حاضر شده و سوالات را به صورت زنده پاسخ می‌دهد و قدرت خود را در حل تست‌ها به رخ رقیبان می‌کشد.

مؤسسه کنکور آسان است در سایر دروس نیز اساتید برتری همچون استاد احمدی، دکتر دانش زاده و عارف ربیعیان و … را برای دروس مختلف با همان کیفیت مهندس امیر مسعودی دارد.

امیر مسعودی جز اولین و موفق ترین مشاوران کنکور

برنامه ریزی های راهبردی امیر مسعودی و مشاوره تحصیلی ویژه که به دانش آموزان مؤسسه کنکور آسان است ارائه می‌شود (طرح نخبگان) سبک جدیدی از برنامه ریزی می‌باشد.

۱- رفع اشکالات درسی توسط گروه مشاوران صد زن در ۸ درس کنکور که در کار مشاوره و برنامه ریزی بی سابقه است توسط گروه برنامه ریزی ایشان انجام می‌شود.

۲- پیگیری‌های منظم و هفتگی که به طور سیستمی انجام می‌شود و دانش آموز، مشاور و اولیای آن نظارت کامل بر روند تحصیلی را به طور دقیق دارند.

۳- برنامه ریزی های الگوریتمی منحصر به فرد و شخصی سازی شده که بر اساس آن پارامترهای متنوع مورد نیاز، با تعیین سطح علمی از دانش آموز، دریافت شده و برنامه‌ای متناسب با شرایط خود دانش آموز دریافت می‌کنند.

۴- مشاوره‌های روانشناسی و انگیزشی که با برقراری ارتباط با دانش آموزان چارچوب اصلی موفقیت را برای داوطلبان ترسیم و افکار مزاحم و نگران کننده را از آنها دور می‌کنند.

۵ –انتخاب رشته‌های تخصصی مهندس امیر مسعودی که با بررسی و بروز بودن اطلاعات ایشان در رشته‌های ریاضی و تجربی خیال دانش آموزان ایشان را نیز از این نظر راحت کرده است.

۶- و...

منابع ریاضی و فیزیک مهندس امیر مسعودی

در هر پایه تحصیلی، با هر رشته‌ای که هستید و با هر چند سال دوری از درس می‌توانید از دی وی دی‌های ریاضی و فیزیک ایشان برای آزمون‌های مختلف مثل کنکور سراسری، آزمون‌های استخدامی و … نهایت استفاده را ببرید.

منابع ایشان شامل منابع آموزشی، تست زنی، خلاقیت، جمع بندی و … می‌باشد که برای دانش آموزان مختلف با سطح‌های مختلف تدریس شده است.

جمع بندی

درس ریاضی و فیزیک به دلیل انحراف معیار از مهمترین دروس کنکور به حساب می‌آید و به هیچ وجه آن را کم رنگ نبینید.

محصولات ریاضی و فیزیک امیر مسعودی با هزینه‌ای به مراتب کمتر از کلاس‌های خصوصی و مؤسسات برگزار کننده کلاس، بهترین دبیر این دروس را همراه با مشاوره و برنامه ریزی رایگان به منزل ببرید تا طعم شیرین موفقیت را با تدریس‌های اساتید کنکور آسان است بچشید.

برای دریافت منابع مؤسسه کنکور آسان است یا لیست قیمت‌ها و ثبت نام در طرح‌ها و مشاوره‌های ایشان می‌توانید با شماره تماس ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ تماس بگیرید یا از طریق سایت رسمی مؤسسه کنکور آسان است.

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