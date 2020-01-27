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۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۴

در استان الجوف اتفاق افتاد؛

تسلط نیروهای مقاومت یمن بر ۲ منطقه استراتژیک

تسلط نیروهای مقاومت یمن بر ۲ منطقه استراتژیک

نیروهای مقاومت یمن طی عملیاتی موفق شدند بر ۲ منطقه استراتژیک در استان «الجوف» مسلط شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله پیشروی های نیروهای مقاومت یمن در مبارزه با متجاوزان سعودی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای مقاومت یمن به تازگی دستاوردهای جدیدی را در نبرد با متجاوزان سعودی محقق ساخته اند.

در همین ارتباط، یمنی ها موفق شدند بر ۲ منطقه استراتژیک در مرکز استان الجوف سیطره یابند.

رسانه های یمنی اعلام کردند که شهرک استراتژیک «براقش» به کنترل نیروهای مقاومت درآمده است.

این درحالی است که منطقه نظامی «الصفراء» در الجوف نیز تحت سیطره نیروهای مقاومت یمن درآمده است.

کد مطلب 4836212

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