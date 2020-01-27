حمیدرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز طرح مهم واکسیناسیون طیور در سطح استان سمنان، بیان داشت: این طرح به‌صورت رایگان از نیمه دوم بهمن‌ماه ۹۸ آغاز و به مدت یک ماه الی ۴۰ روز ادامه خواهد داشت.

وی بابیان اینکه این طرح مهم در تمام سطح روستاها استان سمنان اجرایی می‌شود، بیان داشت: این دومین مرحله واکسیناسیون طیور در سطح روستاهای استان سمنان طی سال جاری است.

پیش‌بینی واکسیناسیون ۲۰۰ هزار قطعه

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان بابیان اینکه مرحله نخست این واکسیناسیون در مهرماه ۹۸ انجام شد، بیان کرد: مرحله نخست به بیماری نیوکاسل (گیجی پرندگان) اختصاص داشت که تا نیمه آبان ماه نیز به طول انجامید.

حسینی بابیان اینکه پیش‌بینی واکسیناسیون ۲۰۰ هزار قطعه پرندگان در روستاهای استان سمنان شده است، بیان کرد: بیش از ۵۰۰ واحد پرورش و نگهداری طیور در سطح استان فعالیت دارد که در این طرح مورد پوشش قرار می‌گیرند.

وی بابیان اینکه مقابله با نیوکاسل که بیماری بسیار مسری است، هدف این طرح واکسیناسیون است، گفت: این بیماری در محیط قابلیت انتقال دارد و کافی است تا طیور دچار آن شوند و یک‌باره جمع عظیمی از پرندگان درگیر آن خواهند شد.

رسانه‌ها آگاهی دهند

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان بیان کرد: در مرحله اول واکسیناسیون طیور روستاهای استان علیه بیماری نیوکاسل، ۱۷۰ هزار قطعه مرغ بومی در ۱۷۸ روستای استان به‌صورت کامل رایگان واکسینه شدند.

حسینی خواستار آگاهی رسانی از سوی رسانه‌ها در زمینه انجام مرحله دوم واکسیناسیون طیور روستایی در سطح استان سمنان شد و بیان کرد: این اطلاع رسانی سبب همراهی و همکاری بیشتر مردم محلی می‌شود.

وی همچنین گفت: ایمنی طیور روستایی نسبت به بیماری نیوکاسل می‌تواند در کاهش این بیماری و عدم سرایت آن به مرغداری‌ها و واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی تولیدی طیور استان سمنان نیز مؤثر باشد.