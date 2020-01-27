مدیر روابط عمومی وزارت ورزش سرپرست فدراسیون موتورسواری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار ناظمی با حضور در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی حکم خود را به عنوان سرپرست این فدراسیون از مدیر کل امور مشترک فدراسیون ها دریافت کرد.

در این مراسم سید محمد شروین اسبقیان حکم وزیرورزش و جوانان را به مازیار ناظمی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی داد.

مدیر کل امور مشترک فدراسیون ها ضمن تشکر از زحمات چهار ساله محمود صیدانلو رییس این فدراسیون گفت: به هر حال تاکید وزیر ورزش این است که بلافاصله بعد از پایان دوره ریاست فدراسیون ها، سرپرست تعیین و مراحل انتخابات طی شود.

در این مراسم مازیار ناظمی گفت: ماموریت اصلی ما اینجا برگزاری انتخابات است و با مشورت دوستان هرچه سریعتر آن را در زمان مقرر برگزار شود.