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۷ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۹

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش سرپرست فدراسیون موتورسواری شد

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش سرپرست فدراسیون موتورسواری شد

با حکم وزیر ورزش و جوانان، مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی این وزارتخانه سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار ناظمی با حضور در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی حکم خود را به عنوان سرپرست این فدراسیون از مدیر کل امور مشترک فدراسیون ها دریافت کرد.

در این مراسم سید محمد شروین اسبقیان حکم وزیرورزش و جوانان را به مازیار ناظمی به عنوان سرپرست جدید  فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی داد.

مدیر کل امور مشترک فدراسیون ها ضمن تشکر از زحمات چهار ساله محمود صیدانلو رییس این فدراسیون گفت: به هر حال تاکید وزیر ورزش این است که بلافاصله بعد از پایان دوره ریاست فدراسیون ها، سرپرست تعیین و مراحل انتخابات طی شود.

در این مراسم مازیار ناظمی گفت: ماموریت اصلی ما اینجا برگزاری انتخابات است و با مشورت دوستان هرچه سریعتر آن را در زمان مقرر برگزار  شود. 

کد مطلب 4836220

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