مسئولین نیروگاه برق شهید رجایی قزوین به دادگاه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد در این باره اظهار کرد: نیروگاه برق شهید رجایی به علت افت فشار گاز در کشور به ویژه در استان مجبور به استفاده از سوخت مازوت صدر در صدی در نیروگاه بخار شده است.

وی افزود: این نیروگاه با توجه به اینکه مجبور است از سوخت مازوت استفاده کند باید ملاحظات زیست محیطی و استانداردهای خروجی دود کش را رعایت کند اما با توجه به اخطارهایی که به مسئولان این نیروگاه داده شد به این موضوع بی توجهی کردند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خاطرنشان کرد: مسئولان این نیروگاه موظفند که یک برنامه زمان بندی شده برای کاهش آلودگی بدهند که عملاً اتفاق نیفتاد.

عباس نژاد اضافه کرد: پس از تذکر فراوان مقامات ارشد استان و نامه نگاری‌های متعدد اداره کل حفاظت محیط زیست به نیروگاه برق شهید رجایی برای رعایت استانداردهای آلایندگی، به علت بی توجهی به اخطارهای صادر شده و اهمیت سلامت مردم مجبور به ارسال پرونده این نیروگاه به دادگاه شدیم و منتظر اعلام نظر مراجع عالی قضائی هستیم

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان گفت: هم اکنون مسئولان استان در حال پیگیری برای تأمین گاز نیروگاه برق شهید رجایی هستند، اما فعلاً موفق نشده‌اند.

عباس نژاد درباره آلودگی شهر آبیک هم گفت: این شهر به علت عوامل انسانی و طبیعی دچار آلودگی شده است و دو هفته پیش به عنو ان یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور معرفی شد.

او اضافه کرد: سازمان محیط زیست برای آنکه میزان آلودگی شهرهای استان را بسنجد یک سامانه در شهر قزوین و یک سامانه در آبیک راه اندازی کرده و سامانه سوم هم شهرالوند راه اندازی شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان درباره از کارافتادگی ایستگاه سنجش آلودگی آبیک گفت: وقتی میزان آلودگی بالا می‌رود بر روی فیلترهای این ایستگاه اثر می‌گذارد و باعث از کارافتادگی آن می‌شود که با تمیز کردن و تعویض فیلتر ایستگاه دوباره فعال است.