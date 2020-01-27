مذاکرات روسای فدراسیون کشتی و شورای شهر در خصوص خیابان تختی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تغییر نام خیابان غلامرضا تختی و اعتراض جامعه کشتی به این تصمیم، فرمانداری تهران با این تصمیم مخالفت کرد اما با توجه به تصمیم مجدد شورای شهر تهران مبنی بر تغییر نام این خیابان این موضوع طبق قانون به شورای حل اختلاف فرستاده شد.

با توجه به اینکه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران یکی از اعضای شورای حل اختلاف در این موارد است، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در تماس تلفنی با وی ضمن دفاع از جایگاه پهلوان غلامرضا تختی بزرگمرد کشتی ایران به عنوان یکی از اسطوره های ورزش ایران و جهان و یکی از چهره های ماندگار فرهنگی اجتماعی کشور، مراتب مخالفت جامعه کشتی کشور و فدراسیون کشتی با این تصمیم را به وی اعلام کرد.

رئیس فدراسیون کشتی همچنین در این گفتگو توضیحاتی را در مورد چگونگی نامگذاری این خیابان به نام جهان پهلوان تختی که محل زندگی این قهرمان نامی ایران بود و یادآور خاطراتی از جوانمردی و مردانگی این بزرگمرد است، ارائه داد.