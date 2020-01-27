به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گرفت.

این اصلاحیه مربوط به اولویت جذب داوطلبان بومی در ادارات دولتی بود.

نمایندگان کلیات این طرح را با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این طرح، به انتهای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جمله زیر اضافه می شود:

شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران، کلانشهرها و مراکز استان ها اولویت قائل شود.

بر اساس تبصره این ماده، این قانون از تاریخ تصویب، لازم الاجراست و شامل کلیه مواردی که مهلت ثبت نام به پایان رسیده، ولی هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است نیز می گردد.

نمایندگان با ۱۲۸ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در مجلس جزئیات این طرح را نیز به تصویب رساندند.