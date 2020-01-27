۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۴

در کهگیلویه و بویراحمد؛

۷۶.۳درصد مخاطب سیمای دنا هستند/ استان فعال نیازمند رسانه فعال است

یاسوج- مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد: بر اساس سنجش‌ها و ارزیابی‌های صدا و سیما در کشور، بیننده سیمای دنا به ۷۶.۳ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: همچنین شنونده رادیو دنا با ۳۷.۶ درصدی، رشد محسوسی به نسبت پاییز ۹۷ را نشان می‌دهد.

وی استان فعال را نیازمند رسانه فعال دانست و بر بکارگیری ظرفیت رسانه‌های تأثیر گذار و اثر بخش تاکید کرد.

رئوف با اشاره به انتخابات پیش رو، تصریح کرد: این انتخابات اولین انتخابات بعد از صدور بیانیه گام دوم انقلاب و چهل سالگی انقلاب است.

رئوف گفت: همچنین باید نسبت به گفتمان سازی نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب حرکت کنیم.

وی سیاست صدای و سیما را حضور گسترده مردم در انتخابات دانست و عنوان کرد: ۵۵ برنامه در ۳۱۲ قسمت و ۱۱۰۰۰ دقیقه در این مدت تولید شده و تا زمان انتخابات این میزان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ دقیقه خواهد رسید.

مدیرکل صدا و سیمای استان با بیان اینکه رسانه ابزار مهم در ایجاد وحدت ملی و افزایش مشارکت مردم در سرنوشت و افزایش ظرفیت‌های توسعه‌ای کارکرد مهمی دارد، اظهار کرد: شبکه دنا در این راستا نیز هدفگذاری های تولید محتوا داشته است.

رئوف با اشاره به تولید محتوای دهه مبارک فجر، از پیش بینی ۴۱ عنوان برنامه در ۷۰۰ قسمت و ۱۲۰۰۰ دقیقه با پوشش دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: برنامه‌هایی با محورهای مختلف برای دهه مبارک فجر دیده شده است.

کد مطلب 4836295

