دورخیز شاگردان غلام محمدی تا فتح آسیا/ عزم جدی آزادکاران اردونشین

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابتهای کشتی آزاد جام تختی و معرفی نفرات برتر این مسابقات، کادر فنی طبق برنامه های مدون وارد گود شد و نخستین اردوی آماده سازی را از روز دوم بهمن ماه استارت زد.

در این مرحله از تمرینات که در محل آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران در حال برگزاری است، آزادکاران مدعی کسب دوبنده تیم ملی برای حضوردر رقابتهای قهرمانی آسیا و همچنین میادین کسب سهمیه المپیک حضور دارند و با روحیه و انگیزه بالایی در حال انجام برنامه های کادر فنی هستند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران تا زمان حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا باید در دو اردوی آماده سازی حضور یابد. نخستین اردو که از دوم بهمن ماه آغاز شده و تا روز ۱۴ بهمن ماه به ادامه دارد. سپس اردونشینان تیم ملی بعد از یک استراحت کوتاه دوباره از روز ۱۸ بهمن وارد دومین اردو خواهند شد و تا زمان اعزام به قهرمانی آسیا به تمرین خواهند پرداخت.

آزادکاران ملی پوشان اردونشین طبق برنامه تمرین، صبح دیروز تمرین با کش، صفحه و طناب را انجام دادند و نوبت عصر نیز تمرینات اینتروال را در دستور کار داشتند.

البته آزادکاران اردونشین صبح امروز استراحت داشتند و در تمرینات نوبت عصر باید تمرینات مرور فن را انجام دهند.

با توجه به برنامه های مدون کادر فنی، آزادکاران قرار است صبح و بعداز ظهر نیز تمرین کشتی را پیگیری کنند.

این در حالیست که حسن یزدانی و علیرضا کریمی به دلیل مصدومیت، تمرینات ویژه و جداگانه ای را زیر نظر مربیان بدنساز و پزشکان پشت سر می گذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا طی روزهای ۲۹ بهمن تا ۴ اسفندماه سال جاری در شهر دهلی نو کشور هند برگزار می شود.