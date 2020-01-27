محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که اواخر تابستان برخی از اعضای شورای شهر تهران بازدیدی از مصلای تهران داشتند و قرار بود نحوه همکاری و تعامل مدیریت شهری برای تکمیل این پروژه مشخص شود گفت: پس از آن بازدید من و شهردار تهران جلساتی را با آقای سیدعلی مقدم؛ معاون ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری داشتیم و صورت جلساتی نیز امضا شد و یکسری مسئولیت‌ها بر عهده مدیریت شهری قرار گرفت.

وی ادامه داد: قرار بر این شد که شهرداری در خصوص تملک بخشی از املاک غرب خیابان پاکستان با وزارت راه و شهرسازی همکاری کند، همچنین زیرگذر بزرگراه حکیم رسالت از دیگر تکالیف شهرداری است.

هاشمی با اشاره به گود ضلع شرقی مصلای تهران گفت: ساخت پارکینگ در شرق مصلای تهران که مسئولیتش بر عهده مترو است از دیگر وظایف شهرداری تهران است. این زمین مدت‌ها برای احداث خط ۳ در اختیار مترو قرار گرفته بود و در زمان مسئولیت من در مترو قول داده شده بود این زمین تبدیل به پارکینگ شود اما این زمین همان گونه باقی مانده و تبدیل به گود خطرناکی شده است قرار بر این شد تکلیف این زمین روشن شود و همچنین شهرداری در ساخت گنبد اصلی مصلای تهران همکاری داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه در این جلسه بحث شد که شهرداری تهران از محل پرداخت طلب‌هایی که شهرداری از بنیاد تعاون سپاه دارد به ساخت مصلای تهران کمک کند گفت: مسولیت‌هایی که برعهده شهرداری گذاشته شده در حال حاضر وارد فاز اجرایی نیز شده است و قرار است برای احداث پارکینگ پروانه ساخت صادر شود که به جز پارکینگ چند طبقه اداری نیز در این زمین ساخته شود و پس از صدور پروانه فعالیت‌های عمرانی آغاز می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: در خصوص زیرگذر نیز ماکت طرح پیشنهادی ساخته و در خصوص آن بحث و بررسی نیز شده است. در بخش تملک زمین‌های خیابان پاکستان نیز با وزارت راه و شهرسازی مذاکراتی انجام شده که آیا وزیر راه زمین‌هایی برای تهاتر در نظر می‌گیرد یا خیر؟

به گزارش مهر، شهریور امسال رئیس شورا، تعدادی از رؤسای کمیسیون‌ها و تعدادی از اعضای هیئت رئیسه از پروژه مصلای تهران بازدید کردند. در این بازدید که دومین بازدید اعضای شورای شهر از بخش‌های تکمیل نشده مصلای تهران بود در رابطه با چگونگی همکاری مدیریت شهری برای تکمیل مصلای تهران بحث شده بود.