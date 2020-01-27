به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دهقانی صبح دوشنبه در آئین تکریم و معارفه بخشدار چاه مبارک در فرمانداری عسلویه اظهار داشت: قانون‌مداری، سلامت، بی طرفی، امنیت و مشارکت حداکثری از اصول راهبردی وزارت کشور در امر برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر با اشاره به اصل بی طرفی بیان کرد: شوراها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اصل بی طرفی را رعایت کنند.

دهقانی افزود: همزمان که ماده ۱۱ قانون انتخابات دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها را موظف کرده است تا امکانات خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها قرار دهند.

وی افزود: ماده ۵۹ قانون انتخابات هرگونه استفاده از وسایل و سایر امکانات ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می‌کنند؛ له یا علیه نامزدها ممنوع کرده و مرتکبین، مجرم شناخته می‌شوند.

وی در همین رابطه با اشاره به ماده ۱۷ قانون انتخابات اظهار داشت: مراجع قضائی خارج از نوبت به تخلفات انتخابات رسیدگی می‌کنند.

سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر با اشاره به افتتاح پروژه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی در دهه فجر امسال افزود: در شرایط تحریم‌های ظالمانه نیز خدمت رسانی و مهم‌تر از آن حفظ رویکرد توسعه‌ای همچنان از اولویت‌های استان بوده است.

وی با تاکید بر اصل بی طرفی در انتخابات یادآور شد: بیان خدمات و کارهای انجام شده از سوی دولت به هیچ وجه با اصل بی طرفی در انتخابات منافاتی ندارد و مسئولین وظیفه دارند خدمات دولت را به بهترین وجه به اطلاع مردم برسانند.

دهقانی، دلیل تغییر بخشدار چاه مبارک را محدودیت ناشی از ماده ۳۳ قانون انتخابات دانست که بر اساس آن اعضای هیئت‌های اجرایی نمی‌توانند با داوطلبان خویشاوند نسبی یا سببی باشند.

در این آئین ضمن تجلیل از خدمات حسین رضوی، حسین طاهری نیا به عنوان بخشدار جدید بخش چاه مبارک در شهرستان عسلویه معرفی شد.