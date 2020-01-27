به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، «واصف عریقات» تحلیلگر فلسطینی به تشریح گزینه‌های پیش‌روی فلسطینیان جهت مقابله با طرح به اصطلاح صلح آمریکا موسوم به «معامله قرن» پرداخت.

بر اساس این گزارش، عریقات اظهار داشت که اگر ترامپ روز سه شنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز رسماً از معامله قرن رونمایی کند، احتمالاً شاهد تشدید مقاومت مردمی علیه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی باشیم.

عریقات تصریح کرد که ملت فلسطین گزینه‌های زیادی برای مقابله با معامله قرن پیش‌روی خود دارد از جمله تشدید مقاومت در هر مکانی.

وی افزود که یکی دیگر از این گزینه‌ها تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک در تمامی کشورها است، زیرا معامله قرن معامله‌ای صرفاً بین ترامپ و نتانیاهو است و نه بین کشورها و حتی در داخل رژیم صهیونیستی هم بر سر آن توافق و اجماع وجود ندارد و طبق آخرین نظرسنجی‌ها، بسیاری از اسرائیلی‌ها از ترس تشدید عملیات‌های مقاومتی ضد اسرائیلی مخالف رونمایی از معامله قرن هستند.

عریقات تاکید کرد که اعلام رسمی معامله قرن فلسطینیان را مجبور به مقاومت در برابر آن با تمامی ابزارها و راهکارهای ممکن خواهد کرد، زیرا مقاومت برای ملت فلسطین یک فرهنگ است که از آغاز اشغال فلسطین بوده و همچنان ادامه خواهد داشت.