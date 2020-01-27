یخبندان شبانه در راه کرمانشاه

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده صاف همراه با یخبندان شبانه خواهد بود، اظهار داشت: از عصر فردا سه شنبه تا پایان هفته شرایط پایدار و نفوذ جریانات جنوبی به جو استان تضعیف میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: طی این مدت ضمن افزایش نسبی دمای هوای شبانه در برخی ساعات سبب افزایش پوشش ابر در سطح استان خواهد شد.
خسروی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی انتظار میرود از اواخر وقت روز جمعه موج جدیدی به جو استان کرمانشاه وارد شود.
وی با بیان اینکه این موج به تناوب باعث بارش باران میشود، ادامه داد: موج مذکور تا روز چهارشنبه در منطقه مستقر خواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای شهرستان کرمانشاه بین منفی پنج و هشت درجه سانتیگراد در نوسان است.
خسروی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت دمای هوای شهرستان قصرشیرین با ۱۴ درجه سانتیگراد گرمترین و سنقر با منفی ۹ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان کرمانشاه بودند.
نظر شما