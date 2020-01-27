جامعه از فقر مهارت رنج می برد/ دغدغه کمبود نیروهای ماهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین درویشی صبح دوشنبه در نشست تخصصی کمیسیون صنعت و معدن دراتاق بازرگانی با اشاره با اظهار اینکه باید نهضت مهارت افزایی ایجاد کنیم، حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه را از جمله خلاء های موجود در حوزه کسب و کار بیان کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۲۰ مرکز فنی و حرفه‌ای در استان گفت: در هر شهرستان یک مرکز ثابت فنی و حرفه‌ای برای آموزش مهارت آموزی و ارتقای آن به کارجویان مشغول فعالیت است.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های تازه تأسیس که فاقد مرکز ثابت هستیم، تیم‌های سیار مشغول آموزش و مهارت آموزی جامعه هدف هستند.

درویشی تصریح کرد: بیش از ۲۲۵ مربی آموزشی در بخش دولتی هزار و ۳۵۰ مربی در ۹۰۰ آموزشگاه آزاد و هزار کارگاه آموزشی به مهارت آموزی می‌پردازند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای مازندران یادآور شد: در مجموع بیش از پنج هزار نفر از مربیان در بخش خصوصی و دولتی به فعالیت می‌پردازند و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مبتنی بر بازار کار از مهمترین اهداف و برنامه‌ها است.

محمد چلنگری نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز، بهره گیری از افراد دانش آموخته و ماهر را برای فعالیت در حوزه صنعتی و معدن الزامی دانست و گفت: باید از افراد دانش آموخته و ماهر برای ارتقای وضعیت در حوزه صنعتی استفاده کرد.

در عین حال مجید لطیفی رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران، کمبود نیروهای انسانی ماهر را از دغدغه‌های بخش صنعت برشمرد و گفت: هم اکنون به دلیل کمبود نیروهای ماهر، نمی‌توانیم از برخی ماشین آلات موجود در واحدهای صنعتی استفاده و بهره برداری داشته باشیم.

وی افزود: بسیاری از افراد دانش آموخته‌ای که برای کار به واحدهای تولیدی مراجعه می‌کنند فاقد مهارت لازم هستند بنابراین باید نهادهای متولی نسبت به مهارت افزایی آنان اقدام و توجه کند.