الگو برداری سپاهان از تیم فوتبال امید

به گزارش خبرنگار مهر، این برای نخستین بار بود که امیرقلعه نویی با توجه به سابقه حضور نورافکن در دفاع میانی تیم فوتبال امید از این بازیکن در مرکز خط دفاعی سپاهان استفاده کرد.

نورافکن البته در صحنه گل فولاد دچار یک اشتباه شد اما در سایر دقایق بازی مقابل مهاجمان حریف عملکرد خوبی داشت و از سوی دیگر در بازیسازی از عمق دفاع به خط میانی تیمش کمک می کرد.

به نظر می رسد علیرغم انتقادات زیادی که نسبت به حضور نورافکن در این پست مطرح می شد بعد از کرانچار و استیلی حالا امیر قلعه نویی هم به این نتیجه رسیده که نورافکن خصوصیات خوبی برای بازی در این پست دارد.