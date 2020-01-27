به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سوری الوطن، «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه دمشق، گفت: هدف اصلی از تحریم های ضد سوریِ آمریکایی ها، هدف قرار دادن مردم سوریه به ویژه کودکان و افراد بیمار، است.

بر اساس این گزارش، المقداد تأکید کرد که آمریکایی ها قصد دارند از رهگذر تحریم های خود مانع از رسیدن غذا و دارو به کودکان شوند.

معاون وزیر خارجه سوریه در بخش دیگری از سخنان خود به عملیات ضد تروریستی ارتش سوریه در ادلب اشاره کرد و گفت: ارتش سوریه با پشتوانه مردمی به عملیات های ضد تروریستی خود ادامه می دهد و این اقدام در راستای تأمین امنیت شهروندان صورت می پذیرد.

وی تصریح کرد: نبرد سوریه علیه تروریسم تنها زمانی متوقف خواهد شد که تمامی گروه های تروریستی در ادلب، حلب و همچنین شمال شرق سوریه از بین بروند؛ در غیر این صورت، عملیات های ضد تروریستی با قدرت هرچه تمام تر ادامه خواهد یافت.