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۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۲۳

فیصل المقداد:

هدف تحریم‌های آمریکا مردم سوریه هستند/ تداوم عملیات ضد تروریستی

هدف تحریم‌های آمریکا مردم سوریه هستند/ تداوم عملیات ضد تروریستی

معاون وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که هدف اصلی آمریکا از اعمال تحریم علیه دمشق، تحت فشار قرار دادن مردم سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سوری الوطن، «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه دمشق، گفت: هدف اصلی از تحریم های ضد سوریِ آمریکایی ها، هدف قرار دادن مردم سوریه به ویژه کودکان و افراد بیمار، است.

بر اساس این گزارش، المقداد تأکید کرد که آمریکایی ها قصد دارند از رهگذر تحریم های خود مانع از رسیدن غذا و دارو به کودکان شوند.

معاون وزیر خارجه سوریه در بخش دیگری از سخنان خود به عملیات ضد تروریستی ارتش سوریه در ادلب اشاره کرد و گفت: ارتش سوریه با پشتوانه مردمی به عملیات های ضد تروریستی خود ادامه می دهد و این اقدام در راستای تأمین امنیت شهروندان صورت می پذیرد.

وی تصریح کرد: نبرد سوریه علیه تروریسم تنها زمانی متوقف خواهد شد که تمامی گروه های تروریستی در ادلب، حلب و همچنین شمال شرق سوریه از بین بروند؛ در غیر این صورت، عملیات های ضد تروریستی با قدرت هرچه تمام تر ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 4836354

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