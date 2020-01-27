مردم پاسخ کسانی که قصد مذاکره دارند را ۲۲ بهمن خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی مراسم یوم الله ۲۲ بهمن که با حضور شهردار منطقه ۹، نمایندگان ارگان‌ها و نهادهای دولتی در شهرداری منطقه ۹ تهران برگزار شد، طی سخنانی گفت: یوم الله ۲۲ بهمن امسال با توجه به تقارن با چهلمین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت حضور مردم در این راهپیمایی در سراسر کشور علی الخصوص در تهران قطعاً باشکوه‌تر برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ادارات و نهادهای مختلف استانی و کشوری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای تبلیغات و فضاسازی محیطی در ایام دهه مبارک فجر استفاده کنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران یادآور شد: عده‌ای هنوز دلشان برای با مذاکره با آمریکا تنگ شده‌است و مردم در روز یوم الله ۲۲ بهمن پاسخ کسانی که مدام حرف از مذاکره با آمریکا و سران استکبار را سر می‌دهند، خواهند داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: روحیه ضد استکباری ملت ایران در روز ۲۲ بهمن دوباره به رخ جهانیان کشیده می‌شود.

محمودی در پایان ضمن تشکر از همه ادارات، نهادهای دولتی و مجموعه شهرداری تصریح کرد: تمام افراد و نمایندگان دستگاه‌های دولتی عضو ستاد برگزاری دهه فجر انقلاب اسلامی هستند و همه مدیون انقلاب هستیم و باید همگان دِینمان را نسبت به این انقلاب فاطمی ادا کنیم.

