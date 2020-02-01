به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه‌های اخیری که پیرامون شطرنج و فدراسیون آن ایجاد شد تا آنجا پیش رفت که موضوعاتی مبنی بر کنار رفتن مهرداد پهلوان زاده هم مطرح شد.

این در حالی است دوره ریاست وی در فدراسیون شطرنج ۲۴ اسفندماه به پایان می‌رسد و با توجه به برنامه‌ای که پیش از این برای دیگر فدراسیون هم اجرا شده، وزارت ورزش قطعاً از این تاریخ به بعد مدیریت شطرنج را وارد دوره سرپرستی خواهد کرد.

با این اوصاف کنار رفتن پهلوان زاده پیش از موعد مقرر موضوعی است که گفته می‌شود وزارت ورزش خواستار آن است. مسئله‌ای که در صفحه منتسب به همسر یکی از شطرنجبازان ملی پوش هم عنوان شده و اینکه پهلوان زاده در مواجه با این درخواست، مهلت چند روزه را طلب کرده است.

رئیس فدراسیون شطرنج البته این ماجرا را به طور کل رد می‌کند و تاکید دارد که تا پایان قانونی دوره ریاستش خواهد ماند.

پهلوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این صحبت‌ها همه در حد شایعه است. کسی به من نگفته استعفا بدهم یا به هر بهانه‌ای از فدراسیون بروم. بنابراین اینکه گفته شده من متقاضی فرصت برای ماندن در فدراسیون شده ام، درست نیست چون اصلاً قراری بر رفتنم نبوده و این مسئله از اساس کذب است.

وی ادامه داد: چیزی به پایان دوره ریاستم نمانده است. تا آن زمان در فدراسیون خواهم بود و برنامه‌های باقی مانده از تقویم مصوب امسال را اجرا می‌کنم. هر زمان وزارت ورزش برای فدراسیون سرپرست انتخاب کرد من می‌روم.

رئیس فدراسیون شطرنج همچنین تاکید کرد: این موضوعات را مطرح می‌کنند در حالیکه به تازگی موافقت وزارت ورزش را برای برگزاری جام ستارگان شطرنج در تهران گرفتیم تا برای چهارمین بار میزبان شطرنجبازانی مطرح از کشورهای مختلف باشیم که قرار است با نفرات برگزیده ایران رقابت کنند.

پهلوان زاده در پاسخ به این پرسش که بودجه پیش بینی شده برای برگزاری جام ستارگان شطرنج چقدر است، خاطرنشان کرد: ۵۰۰ میلیون تومان بودجه‌ای است که برای برگزاری این رقابت‌ها لازم داریم. مشکلی برای تأمین آن وجود ندارد. از وزارت ورزش دستور گرفته ایم با بهترین کیفیت ممکن این رقابت‌ها را برگزار کنیم.

وی در مورد نفرات شرکت کننده در این رقابت‌ها نیز گفت: باید برای ۷ بازیکن خارجی دعوتنامه بفرستیم. آذربایجان، گرجستان و ارمنستان کشورهایی هستند که از آنها در این رقابت‌ها نماینده خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون شطرنج در پایان در پاسخ به این پرسش که «قصد کاندیدا شدن برای دوره آتی انتخابات این فدراسیون را دارد؟»، گفت: تا پایان دوره ریاستم و بعد از آن آغاز روند برگزاری مجمع زمان زیادی باقی مانده است. فعلاً مدیریتم را دنبال می‌کنم.