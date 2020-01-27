به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِنبیسی، سخنگوی ستاد مرکزی ارتش آمریکا امروز دوشنبه و در واکنش به بیانیه طالبان در خصوص ساقط کردن یک فروند هواپیمای نظامی این کشور در ولایت غزنی افغانستان اعلام کرد: در حال تحقیقات هستیم؛ اما هنوز به نتیجهگیری نرسیدهایم.
که ساعاتی پیش در ولایت غزنی افغانستان سقوط کرد متعلق به نظامیان تروریست آمریکایی بوده و توسط این گروه ساقط شده است.
این در حالیست که رسانهها دقایقی پیش عکسی را از این هواپیما منتشر کردند که بر بدنه آن مشخص است هواپیما از نوع E-11A بوده که ارتش امریکا برای نظارت و جاسوسی از آن بر فراز افغانستان استفاده می کرده است.
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