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۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۱۹

پنتاگون: در حال بررسی سقوط هواپیمای نظامی‌مان در افغانستان هستیم

پنتاگون: در حال بررسی سقوط هواپیمای نظامی‌مان در افغانستان هستیم

سخنگوی ستاد مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد: در حال بررسی سقوط هواپیمای نظامی‌مان در ولایت غزنی افغانستان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِن‌بی‌سی، سخنگوی ستاد مرکزی ارتش آمریکا امروز دوشنبه و در واکنش به بیانیه طالبان در خصوص ساقط کردن یک فروند هواپیمای نظامی این کشور در ولایت غزنی افغانستان اعلام کرد: در حال تحقیقات هستیم؛ اما هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده‌ایم.

که ساعاتی پیش در ولایت غزنی افغانستان سقوط کرد متعلق به نظامیان تروریست آمریکایی بوده و توسط این گروه ساقط شده است.

این در حالیست که رسانه‌ها دقایقی پیش عکسی را از این هواپیما منتشر کردند که بر بدنه آن مشخص است هواپیما از نوع E-11A بوده که ارتش امریکا برای نظارت و جاسوسی از آن بر فراز افغانستان استفاده می کرده است.

کد مطلب 4836859

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